Jasveen Sangha, określana jako "Królowa Ketaminy" w środę przyznała się do pięciu zarzutów federalnych, związanych z śmiertelnym przedawkowaniem przez aktora Matthew Perry'ego.

Rzecznika Sądu Okręgowego USA dla Centralnego Okręgu Kalifornii przekazała, że Sangha przyznała się do utrzymywania lokalu z narkotykami, dystrybucji ketaminy oraz do dostarczenia dealerowi Erikowi Flemingowi dawki, której przyjęcie spowodowało śmierć gwiazdora "Przyjaciół".

Śmierć Matthew Perry'ego. "Królowa ketaminy" przyznała się

Matthew Perry był znany międzynarodowej publiczności m.in. z roli Chandlera Binga w serialu "Przyjaciele".

Aktor został odnaleziony martwy 28 października 2023 roku w swoim domu w Los Angeles. Zmarł w wieku 54 lat.

"Po przyznaniu się do winy Sangha oczekuje na wyrok, który zapadnie najpewniej w następnym miesiącu. Grozi jej kara do 20 lat więzienia za posiadanie zakazanych substancji, do 10 lat więzienia za każdy zarzut dystrybucji ketaminy oraz do 15 lat więzienia za sprzedaż ketaminy, która skutkowała śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała" - poinformowała prokuratura okręgowa Centralnego Okręgu Kalifornii.

Śmierć Matthew Perry'ego. Przyczyna zgonu

Matthew Perry został znaleziony w wannie z hydromasażem w domu w Los Angeles przez swojego asystenta Kennetha Iwamasę.

Jak podał tabloid "Daily Mail", na podstawie dokumentów sądowych, wcześniej tego dnia gwiazdor "Przyjaciół" powiedział Iwamasie, by "załadował mu dużą dawkę". Poprosił go także o przygotowanie jacuzzi. Dokumenty zdradzają, że Perry w przeszłości został dwukrotnie znaleziony nieprzytomny w swoim domu.

15 sierpnia 2024 roku przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości poinformowali o zatrzymaniu pięciu osób w związku ze śmiercią Perry'ego. Zarzucono im działanie w grupie przestępczej, która zajmowała się nielegalną dystrybucją leków.

Wśród zatrzymanych znaleźli się: lekarze Salvador Plasencia i Mark Chavez oraz wspomniany Kenneth Iwamasa. Ostatni z wymienionych przyznał się do wielokrotnego podawania Perry'emu leków, w tym również wykonania wielu zastrzyków w dniu jego śmierci.

Mark Chavez od samego początku współpracował z prokuraturą. Prokuratorzy starali się zbudować dzięki jego zeznaniom mocniejsze oskarżenie przeciwko Plasencii, który według nich przekazał substancję bezpośrednio Perry'emu.

