W skrócie Prokuratura w Monako postawiła 42-letniemu Ukraińcowi zarzut nieumyślnego spowodowaniem śmierci 29-letniego Antoine'a de Massy.

Zmarły Antoine de Massy był wnukiem księżniczki Antoinette i członkiem monakijskiej rodziny książęcej.

Prawdopodobną przyczyną zgonu 29-latka był upadek z dużej wysokości. Sąd zdecydował o areszcie tymczasowym dla podejrzanego Ukraińca.

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42-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty nieudzielenia pomocy osobie zagrożonej i nieumyślnego spowodowania śmierci w śledztwie dotyczącym tragicznego zgonu członka monakijskiej rodziny książęcej - poinformowała w środę prokuratura Monako w oświadczeniu cytowanym przez AFP.

Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec zatrzymanego aresztu tymczasowego. Ukrainiec, mieszkający w tym kraju od trzydziestu lat, zaprzeczył stawianym mu zarzutom i odmówił składania wyjaśnień.

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Antoine de Massy w ubiegłą niedzielę został znaleziony martwy w dzielnicy Larvotto. Jak podało francuskie radio RTL, wcześniej rodzina zgłosiła jego zaginięcie.

29-latek był wnukiem księżniczki Antoinette, starszej siostry Rainiera III, a zarazem ciotecznej babki obecnie panującego księcia Monako Alberta II.

Po śmierci Antoine'a Pałac Książęcy potwierdził doniesienia o jego odejściu i przekazał wyrazy ubolewania w imieniu księcia Alberta II oraz jego żony, księżnej Charlene.

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Prawdopodobną przyczyną śmierci Antoine'a de Massy był "upadek z wysokości 13 metrów" z Boulevard du Larvotto na znajdującą się za budynkiem drogę. Prokuratura na obecnym etapie śledztwa nie precyzuje, z czego wynikają zarzuty dla 42-letniego Ukraińca.

Według źródeł, na które powołuje się francuski dziennik "Le Figaro", Antoine'a de Massy widziano żywego po raz ostatni w nocy z soboty na niedzielę, gdy wychodził z klubu nocnego. Z opisu świadków wynika, że szedł chwiejnym krokiem, wspierany przez nieznanego mężczyznę.

Źródła: AFP, "Le Figaro", RTL



