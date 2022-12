Papież senior Benedykt XVI zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku i był 265. następcą Świętego Piotra. Po ustąpieniu z urzędu ostatnie lata spędził w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Watykanu.

Abp Polak podkreślił, że "Pan odwołał do siebie Ojca Świętego Benedykta XVI w ostatnim dniu roku".

- W tym czasie Narodzenia Pańskiego, który był tak drogi zmarłemu papieżowi, stajemy z serdeczną wdzięcznością wobec tego, który przez całe swe życie i pasterskie posługiwanie wskazywał nam na Jezusa Chrystusa. Wraca do nas bogactwo jego myśli i głębia teologicznej refleksji, ale nade wszystko pokora i prostota, z jaką prowadził Kościół oraz świadectwo prawdziwej miłości wobec każdego człowieka - powiedział.

- On sam często za świętym Pawłem powtarzał, że we wszystkim, co przeżywa - co staje się tak często niełatwym doświadczeniem jego życia i posługiwania - jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował nas i samego siebie wydał za nas - dodał.

Jak zastrzegł prymas, Benedykt XVI "był człowiekiem żywej wiary". - To ona prowadziła go na spotkanie z Jezusem Chrystusem, którego ukazywał i głosił jako jedynego Zbawiciela świata i człowieka. Był dla nas człowiekiem nadziei. Uczył i odważnie przypominał, że prawdziwą i wielką nadzieją człowieka, która przetrwa wszelkie zawody, może być tylko Bóg - Bóg, który nas umiłował i wciąż nas miłuje "aż do końca", do ostatecznego "wykonało się" - ocenił.

Benedykt XVI "pokornie służył Bogu i ludziom"

Według prymasa, Benedykt XVI "dawał nam świadectwo o pierwszeństwie miłości Boga poprzez przykład pokornej służby Bogu i ludziom, również w tych ostatnich latach, po ogłoszeniu jakże epokowej decyzji, jaką podjął przechodząc na emeryturę, w zaciszu swego domu, w modlitwie i ofiarowanym za Kościół cierpieniu".

- Przypominał, że On pierwszy nas ukochał i nadal nas pierwszy kocha; dlatego my również możemy odpowiedzieć miłością. I tej odpowiedzi, wymagającej - jak nam przypominał - zaangażowania rozumu, woli i uczuć, wciąż wytrwale nas uczył - powiedział abp Polak.

Podkreślił, że po abdykacji wciąż można było odczuć jego "dyskretną obecność" we wspólnocie Kościoła. - Obserwowaliśmy, z jakim szacunkiem i z jaką miłością otaczał go papież Franciszek. Widzieliśmy z publikowanych niekiedy zdjęć, że choć fizycznie coraz słabszy, duchem jest wciąż silny, służąc - przez znoszone trudności wieku starczego i cierpienie - Kościołowi - zastrzegł.

Przypomniał, że papieżowi seniorowi wiele zawdzięczają także Polacy. - W latach pontyfikatu podziwialiśmy przecież jego wysiłek, by choć krótkim zdaniem wypowiedzianym po polsku, zwracać się do nas. Pielgrzymował do Polski i wraz z nami modlił się w Warszawie, na Jasnej Górze, w Krakowie i Wadowicach - wymienił.

Zdaniem prymasa, modlitwa Benedykta XVI w Auschwitz na zawsze pozostanie w naszej pamięci. - Jakże dziś, w kontekście wojny w Ukrainie i barbarzyńskiego najazdu Rosji, warto przypomnieć, że wówczas, z tego miejsca kaźni i śmierci, on - jak sam mówił - przychodzący tutaj jako syn narodu niemieckiego, wołał do Boga, aby pomógł ludziom opamiętać się i zrozumieć, że przemoc nie buduje pokoju, ale rodzi tylko dalszą przemoc - potęgujące się zniszczenie, które sprawia, że w ostatecznym rozrachunku przegrywają wszyscy - stwierdził abp Polak.

Zdjęcie Papież Benedykt XVI w Auschwitz w maju 2006 r. / Janek Skarżyński / AFP

Zaznaczył, że wdzięczne Benedytkowi XVI jest także Gniezno, za to, że to jego decyzją zostało potwierdzone, iż urząd metropolity gnieźnieńskiego złączony jest z posługą prymasa Polski.

- W encyklice o chrześcijańskiej nadziei sam przypominał nam, że miłość może dotrzeć aż na tamten świat, że jest możliwe wzajemne obdarowanie, w którym jesteśmy połączeni więzami uczucia poza granicą śmierci. Nasza więc dziś wdzięczność dla niego i nasza modlitwa jest wypełnieniem tych słów i płynie z głębokiej potrzeby serca, dziękując przed Bogiem za niego i za jego życie, za pasterskie posługiwanie Ludowi Bożemu, za miłość do Chrystusa i Kościoła, za wskazywanie nam drogi do Domu Ojca, którą on sam już przeszedł - podkreślił prymas Polski.

Pogrzeb Benedykta XVI. Przewodniczący episkopatu pojedzie do Rzymu

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podkreślił z kolei, że w imieniu całego Kościoła katolickiego w Polsce chce podziękować za życie Benedykta XVI i dzieło, które pozostawił i które stanowi bogactwo Kościoła. Hierarcha powiedział, że cały episkopat zbierze się 7 stycznia w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie o godz. 12 na mszy św. dziękczynnej za życie i dzieło zmarłego papieża.

Przewodniczący KEP poinformował także, że uda się do Rzymu na pogrzeb Benedykta XVI.

Abp Stanisław Gądecki na konferencji prasowej w Poznaniu podkreślił, że osoba papieża Benedyka XVI była niezwykła.

- Współpracownik prawdy - jak sam siebie definiował. Był rzeczywiście człowiekiem od samego początku bardzo mocno zanurzonym w teologii. Właściwie jego obecność jawiła się najsilniej w tym momencie, gdy rozpoczął się Sobór watykański II i kiedy on właściwie współpracując z kardynałem Kolonii, z całą grupą biskupów niemieckich i innych, którzy dołączyli do tych zebrań, był autorem wielu tekstów Soboru Watykańskiego II. To właściwie jego myśl przebiła się najbardziej podczas tych soborowych obrad i to, co my mamy w ręku w postaci tekstu soborowego, to jest właściwie w dużej mierze jego dzieło - przypomniał.

Abp Gądecki podkreślił, że gdy wspomina bezpośrednie spotkania z Benedyktem XVI, "to uderzał on taką ogromną delikatnością w odnoszeniu się do drugiego człowieka".

- Był też wsłuchany, to znaczy odmiennie może nawet niż św. Jan Paweł II, który wiele wiedział i nie potrzebował naszej wiedzy. Benedykt XVI bardzo wnikliwie wsłuchiwał się w to, co rozmówca mu przekazuje i potem faktycznie też od razu reagował, od razu podejmował decyzję, więc był także człowiekiem decyzyjnym - mówił.

- Myślę, że była to osobowość niezwykle głęboka - zaznaczył.

Śmierć Benedykta XVI

Benedykt XVI zmarł o godzinie 9:34 w swej rezydencji w Ogrodach Watykańskich, w której mieszkał od czasów swej rezygnacji w 2013 r.

Watykan poinformował, że ciało Benedykta XVI będzie wystawione w bazylice Świętego Piotra począwszy od 2 stycznia.

Joseph Ratzinger, papież senior Benedykt XVI, zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 19 kwietnia 2005 do 28 lutego 2013 roku. Po ustąpieniu z urzędu ostatnie lata spędził w klasztorze Mater Ecclesiae na terenie Watykanu. W czwartek 5 stycznia msza pogrzebowa Benedykta XVI pod przewodnictwem papieża Franciszka odprawiona zostanie na placu Św. Piotra w Watykanie.