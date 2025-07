Izrael przeprowadził atak na miasto Dajr al-Balah w Strefie Gazy, co wywołało kolejną falę przemocy.

Bliski Wschód. Wezwanie do zakończenia wojny w Strefie Gazy. "Natychmiast"

Sygnatariusze zapowiedzieli, że są gotowi podjąć wszelkie działania, mające na celu natychmiastowe zawieszenie broni i doprowadzenie do pokoju między Izraelczykami i Palestyńczykami.

Sygnatariusze dokumentu kategorycznie sprzeciwili się też izraelskiemu planowi przeniesienia Palestyńczyków do "miasta humanitarnego", ponieważ "trwałe, przymusowe wysiedlenia stanowią naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego ".

W poniedziałek izraelskie czołgi wkroczyły do miasta Dajr al-Balah w centralnej części Strefy Gazy. Armia podejrzewa, że w okolicach tego miasta może być przetrzymywana część izraelskich zakładników, porwanych przez Hamas.

Jak przekazała agencja Reutera, po wkroczeniu izraelskiej armii do Dajr al-Balah co najmniej trzy osoby zginęły w wyniku ostrzału czołgowego. Wcześniej miało dochodzić do ostrzału artyleryjskiego.