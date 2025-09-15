Słynny oszust z Tindera wpadł w Gruzji. Tajemnicze zatrzymanie
Simon Leviev, znany z dokumentu Netflixa "Oszust z Tindera", został zatrzymany na lotnisku w Gruzji na wniosek Interpolu. Władze nie ujawniają jednak szczegółów, ani przyczyn zatrzymania. 34-latek, który wcześniej podszywał się pod bogatego spadkobiercę, oszukiwał kobiety na całym świecie, wyłudzając od nich łącznie co najmniej 10 mln dolarów.
Simon Leviev, który zyskał światową sławę dzięki filmowi dokumentalnemu Netflixa "Oszust z Tindera", został aresztowany w Gruzji - poinformowali w poniedziałek przedstawiciele władz.
Gruzja. "Oszust z Tindera" zatrzymany
- 34-latka zatrzymano na lotnisku w Batumi na wniosek Interpolu - powiedział agencji AFP rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych Tato Kuczawa. Nie podał jednak szczegółów i nie wiadomo, za co tym razem Interpol poszukiwał Levieva.
Prawnik Simona Levieva także nie udziela informacji. Przyznaje, że okoliczności zatrzymania są tajemnicą. - Rozmawiałem z nim dziś rano, ale nadal nie znamy przyczyny zatrzymania - powiedział izraelskim mediom.
Wiadomo, że od 2019 roku Leviev był poszukiwany w kilku państwach w związku z licznymi oszustwami.
Oszukał kobiety na 10 mln dolarów
Simon Leviev, którego prawdziwe imię to Shimon Yehuda Hayut, urodził się w 1990 r. w Izraelu. Zasłynął na świecie dzięki rozlicznym oszustwom matrymonialnym i podszywaniu się pod spadkobiercę majątku lub profesjonalistów z różnych branż, w tym za pracownika medycznego
W 2017 r. zmienił legalnie nazwisko na Simon Leviev, by podszywać się pod syna magnata diamentowego Lev Avnerovicha Levieva. To pozwoliło mu udawać bogacza w hotelach, restauracjach i sklepach, gdzie unikał płacenia rachunków.
Między 2017 a 2019 r. Leviev oszukiwał kobiety poznane na Tinderze, pokazując im luksusowy styl życia i udając, że sam ma ogromny majątek. Prosił je czasami o drobną pomoc finansową, udając, że chwilowo nie ma dostępu do pieniędzy. Netflix, podczas przygotowania dokumentu o nim, oszacował, że Leviev wyłudził w tym czasie od kilkudziesięciu kobiet około 10 mln dolarów.
Leviev został skazany w Izraelu za oszustwa na 15 miesięcy więzienia, ale odsiedział tylko pięć. Po wyjściu na wolność uciekł do Europy. W 2022 r. rodzina Levievów pozwała go o zniesławienie i narażenie ich na utratę dobrego imienia.