W skrócie Simon Leviev, znany z dokumentu "Oszust z Tindera"', został zatrzymany na lotnisku w Gruzji na wniosek Interpolu.

Władze oraz prawnik Levieva nie ujawniają szczegółów zatrzymania ani powodów poszukiwań.

Leviev oszukał kobiety z całego świata na kwotę około 10 mln dolarów, podszywając się pod bogacza.

Simon Leviev, który zyskał światową sławę dzięki filmowi dokumentalnemu Netflixa "Oszust z Tindera", został aresztowany w Gruzji - poinformowali w poniedziałek przedstawiciele władz.

Gruzja. "Oszust z Tindera" zatrzymany

- 34-latka zatrzymano na lotnisku w Batumi na wniosek Interpolu - powiedział agencji AFP rzecznik ministerstwa spraw wewnętrznych Tato Kuczawa. Nie podał jednak szczegółów i nie wiadomo, za co tym razem Interpol poszukiwał Levieva.

Prawnik Simona Levieva także nie udziela informacji. Przyznaje, że okoliczności zatrzymania są tajemnicą. - Rozmawiałem z nim dziś rano, ale nadal nie znamy przyczyny zatrzymania - powiedział izraelskim mediom.

Wiadomo, że od 2019 roku Leviev był poszukiwany w kilku państwach w związku z licznymi oszustwami.

Oszukał kobiety na 10 mln dolarów

Simon Leviev, którego prawdziwe imię to Shimon Yehuda Hayut, urodził się w 1990 r. w Izraelu. Zasłynął na świecie dzięki rozlicznym oszustwom matrymonialnym i podszywaniu się pod spadkobiercę majątku lub profesjonalistów z różnych branż, w tym za pracownika medycznego

W 2017 r. zmienił legalnie nazwisko na Simon Leviev, by podszywać się pod syna magnata diamentowego Lev Avnerovicha Levieva. To pozwoliło mu udawać bogacza w hotelach, restauracjach i sklepach, gdzie unikał płacenia rachunków.

Między 2017 a 2019 r. Leviev oszukiwał kobiety poznane na Tinderze, pokazując im luksusowy styl życia i udając, że sam ma ogromny majątek. Prosił je czasami o drobną pomoc finansową, udając, że chwilowo nie ma dostępu do pieniędzy. Netflix, podczas przygotowania dokumentu o nim, oszacował, że Leviev wyłudził w tym czasie od kilkudziesięciu kobiet około 10 mln dolarów.

Leviev został skazany w Izraelu za oszustwa na 15 miesięcy więzienia, ale odsiedział tylko pięć. Po wyjściu na wolność uciekł do Europy. W 2022 r. rodzina Levievów pozwała go o zniesławienie i narażenie ich na utratę dobrego imienia.

