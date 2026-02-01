W skrócie Fontanna di Trevi w Rzymie będzie dostępna za opłatą wynoszącą dwa euro od poniedziałku, poza wyznaczonymi godzinami pozostaje bezpłatna.

Opłata nie obejmuje dzieci poniżej 6. roku życia oraz mieszkańców Rzymu z dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania.

Zmiany zostały wprowadzone po monitoringu liczby turystów, a zebrane środki mają trafić na utrzymanie i ochronę zabytku.

Jeszcze w niedzielę do wieczora będzie można podziwiać piękno późnobarokowej architektury. Natomiast w poniedziałek opłata za oglądanie Fontanny di Trevi z bliska wyniesie dwa euro (ok 8,5 zł).

Fontanna di Trevi do oglądania za opłatą, ale w konkretnych godzinach

Opłata za podejście do brzegu rzymskiej fontanny obowiązywać będzie w poniedziałek i piątek od 11.30 do 22, a w pozostałe dni od 9 do 22. Po godz. 22 będzie ona zawsze dostępna bezpłatnie.

W poniedziałek, gdy zasady wejdą w życie, opłata będzie pobierana wyjątkowo od godz. 9.

Według lokalnych władz na miejscu turyści będą mogli zapłacić kartą. Sprzedaż biletów ruszy także na stronie internetowej w kasach muzeów w Rzymie.

Z opłaty zwolnione będą dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie muszą też płacić mieszkańcy Wiecznego Miasta, którzy będą musieli wylegitymować się dokumentem ze wskazanym miejscem zamieszkania.

Ci, którzy nie kupią biletu, mogą oglądać Fontannę di Trevi z większej odległości, stojąc za barierkami, które już się tam pojawiły.

Rzym może zarobić miliony na fontannie. Chce poradzić sobie z turystami

Nowe zasady wchodzą w życie po trwającym rok monitoringu napływu ludzi na plac przed słynną fontanną. Od grudnia 2024 do grudnia 2025 roku przybyło tam ponad 10 milionów osób - średnio po około 30 tysięcy dziennie. W szczytowym okresie było to 70 tysięcy osób na dobę.

Władze stolicy Włoch mają nadzieję na ograniczenie zjawiska tzw. nadmiernej turystyki, zachowując przy tym publiczny charakter placu, który w ciągu dnia jest niemal zawsze zatłoczony.

Zarząd miasta chce również poprawić warunki oglądania wyremontowanego w 2024 roku zabytku i mieć środki na jego utrzymanie. Jak podało BBC, zarządcy fontanny spodziewają się zebrać 6,5 mln euro (ok. 27,4 mln zł) rocznie.

Fontanna di Trevi uchodzi za arcydzieło architektury barokowej, choć jej historia sięga czasów starożytnego akweduktu Aqua Virgo. Istnieje kilka legend o niezwykłych właściwościach tego obiektu. Jedna z nich głosi, że osoba, która napije się z niej wody lub wrzuci do niej monetę, na pewno wróci do Rzymu.

