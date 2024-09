Statek kosmiczny Starliner ma rozpocząć swoją podróż powrotną na Ziemię, ale astronauci, których miał przewozić, pozostaną na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Po problemach technicznych kapsuły z Butchem Wilmore'em i Suni Williams na pokładzie, uznano, że ich powrót do domu byłby na ten moment zbyt ryzykowany. Podróż dwojga astronautów zaplanowana jest na luty 2025 roku, co oznacza, że ich pobyt w kosmosie wydłuży się z planowanych ośmiu dni do ośmiu miesięcy.