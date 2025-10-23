Pojawienie się pierwszych w tym sezonie opadów śniegu w rejonie szczytu potwierdziło znajdujące się około 40 km od góry biuro meteorologiczne w mieście Kofu.

Trzy tygodnie opóźnienia na Fudżi

Cienka warstwa białego puchu pojawiła się na górze Fudżi po mroźnej nocy. Wcześniej w okolicach szczytu panowało znaczne zachmurzenie.

W tym roku śnieg na słynnej górze pojawił się 21 dni później niż zazwyczaj, ponieważ zwykle następuje to w okolicach 2 października. Choć opóźnienie było znaczne, to i tak okazało się mniejsze niż rok temu, kiedy pierwszy śnieg spadł 7 listopada. Był to najpóźniejszy opad śniegu na górze w historii prowadzonych od 130 lat obserwacji.

Opóźnienie nie jest niczym zaskakującym, zważywszy na fakt, że w połowie 2025 roku Japonia zmagała się z wyjątkowo intensywnymi falami upałów.

To było bardzo gorące lato

W ciągu trzech letnich miesięcy temperatury w Japonii były wyższe średnio o 2,36 st. C od typowych dla tego okresu. Tym samym było to najgorętsze lato w tym kraju od początku pomiarów, czyli od 1898 roku - wynika z danych Japońskiej Agencji Meteorologicznej (JMA).

Według japońskich ekspertów było to trzecie z rzędu lato, w którym notowano rekordowo wysokie temperatury. To miało poważny wpływ na zdrowie wielu osób.

Po raz pierwszy w Japonii z powodu upałów latem do szpitala trafiło ponad 100 tys. osób z objawami udaru cieplnego - informowała tamtejsza agencja zarządzania kryzysowego.

Śnieg na górze Fudżi notowano później nie tylko w ubiegłym roku. Wcześniejszy rekordowo długi okres bez pokrywy na szczycie przypadł na 1955 oraz 2016 rok, kiedy zaczęło prószyć 26 października.

Fudżi to czynny stratowulkan i jednocześnie najwyższy szczyt Japonii. Znajdująca się na wyspie Honsiu góra wznosi się na wysokość 3776 metrów nad poziomem morza. W 2013 roku wpisano ją na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Źródło: Asahi.com, NHK.or.jp, AFP

-----

Jest za, głosował przeciw. Błaszczak o podwyższeniu CIT dla banków Polsat News Polsat News