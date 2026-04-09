W skrócie Zamaskowani funkcjonariusze rosyjskich służb specjalnych weszli do moskiewskiej redakcji "Nowej Gazety" i rozpoczęli przeszukania. Prawnicy redakcji nie mają wstępu do biura.

Wcześniej w czwartek Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej zdelegalizował stowarzyszenie "Memoriał", uznając je za organizację ekstremistyczną.

"Nowa Gazeta" zawiesiła działalność w 2022 r. Część redaktorów wyemigrowała i kontynuuje pracę zza granicy, lecz dostęp do ich artykułów jest blokowany z terytorium Rosji.

"Do redakcji 'Nowej Gazety' w Moskwie przybyli zamaskowani funkcjonariusze służb bezpieczeństwa i rozpoczęli dochodzenie.

Powód nie jest znany - prawnicy redakcji nie mają wstępu do biura, gdzie przebywa również część pracowników" - przekazali redaktorzy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Rosja. Służby w redakcji "Nowej Gazety". Zatrzymano dziennikarza

Według kremlowskiej agencji RIA działania służb są związane z nielegalnym przetwarzaniem danych osobowych.

"Czynności operacyjno-śledcze pozwoliły na ustalenie kręgu osób, które uzyskiwały dostęp do nielegalnych źródeł informacji w celu pozyskania danych osobowych" - podała agencja.

Jak informuje prokremlowska agencja RIA, w sprawie zatrzymano jednego z dziennikarzy "Nowej Gazety".

"Oleg Roldugin, dziennikarz śledczy, został zatrzymany w czwartek w związku z zarzutem nadużycia danych osobowych" - przekazano w depeszy.

Nie tylko "Nowa Gazeta". Stowarzyszenie "Memoriał" znika z Rosji

Oprócz przeszukań w redakcji "Nowej Gazety" w czwartek stowarzyszenie "Memoriał" zostało uznane przez Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej za organizację ekstremistyczną i otrzymało zakaz prowadzenia działalności w Rosji.

"Memoriał" od lat 90. skupiał historyków, którzy badali zbrodnie władz Związku Sowieckiego, jednak z czasem ewoluował w najważniejsze w Rosji stowarzyszenie działające na rzecz praw człowieka i praw obywatelskich. Członków "Memoriału" spotykały koleje sankcje, aż do zamknięcia stowarzyszenia - zdelegalizowany w czwartek "Memoriał" to nie pierwszy zlikwidowany przez Kreml podmiot o tej nazwie.

"Sprawa została rozpatrzona na posiedzeniu niejawnym, a sprawę oznaczono jako 'ściśle tajną'. Adwokatowi nie pozwolono uczestniczyć w postępowaniu. Ta bezprawna decyzja oznacza nowy etap politycznych nacisków na rosyjskie społeczeństwo obywatelskie" - przekazali członkowie "Memoriału".

Kreml uderza krytyków

"Nowa Gazeta" do 2022 r. pozostawała jednym z nielicznych krytycznych wobec Kremla wydawnictw. Po napaści na Ukrainę redakcja ogłosiła zawieszenie działalności do czasu opuszczenie Ukrainy przez rosyjskie wojsko.

Choć "Nowa Gazeta" nie ukazuje się od czterech lat, to część jej redaktorów, którzy po lutym 2022 r. opuścili Rosję, prowadzi europejskie wydanie online. Dostęp do niego jest blokowany dla czytelników, łączących się z terytorium Federacji Rosyjskiej.

1 września 2023 r. nagrodzony Pokojową Nagrodą Nobla redaktor naczelny "Nowej Gazety" Dmitrij Muratow został wpisany na tzw. listę inoagentów. Oznacza to, że został uznany przez władze za agenta finansowanego zza granicy. Każda wzmianka o Muratowie publikowana w rosyjskich mediach musi być opatrzona notką o "inoagencie".

Roskomandzor, urząd cenzurujący rosyjski internet, jeszcze przed pełnoskalową napaścią Rosji na Ukrainę wielokrotnie blokował dostęp do materiałów publikowanych przez "Nową Gazetę". Po 2022 r. blokowane są nie tylko archiwalne materiały, ale też treści publikowane przez byłych redaktorów, którzy emigrowali z Rosji.

Źródło: "Nowa Gazeta", RIA Nowosti, "Memoriał"

