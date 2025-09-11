W skrócie Niemiecki parlament uchylił immunitet posła AfD Maksymiliana Kraha w związku ze sprawą dotyczącą prania pieniędzy i przyjęcia łapówki.

Przeszukano biura i mieszkania Kraha w Berlinie, Dreźnie i Brukseli.

Jego były asystent został zatrzymany, jest podejrzewany o działalność na rzecz Chin, w tym szpiegostwo.

W oświadczeniu Bundestagu wskazano, że "zatwierdzone zostało wykonanie nakazów przeszukania i zajęcia majątku". Julia Klöckner, przewodnicząca Bundestagu podała, że decyzja o uchyleniu immunitetu została przyjęta jednomyślnie, w tym głosami posłów AfD.

Immunitet polityka AfD uchylony. Przeszukania biura i mieszkań Maksymiliana Kraha

Jak donosi niemiecki Spiegel, służby weszły do biura Kraha w Bundestagu, a także przeszukują jego mieszkania. Przeszukania w Berlinie, Dreźnie i Brukseli zostały zatwierdzone przez sąd w Dreźnie.

Na uchylenie immunitetu i przeszukania Krah zareagował w serwisie X. "Dzisiejsze uchylenie mi immunitetu jest logiczną konsekwencją śledztwa prowadzonego przeciwko mnie. Pozostaje tylko stwierdzić: zarzuty są absurdalne, naciągane i czysto politycznie motywowane. Przeszukanie mojego biura to próba zastraszania, której będę się opierać" - napisał w serwisie X.

Maksymilian Krah podejrzewany jest o pranie pieniędzy i przyjęcie łapówki z chińskich źródeł w czasie swojej kadencji w Parlamencie Europejskim w latach 2019-2025.

"Dowody dotyczące łapówki zostały uzyskane w dochodzeniu prowadzonym przez prokuraturę federalną i Federalny Urząd Kryminalny przeciwko Jiangowi G., byłemu asystentowi Kraha" - podaje Spiegel, powołując się na swoje źródła.

Niemcy. Szpiegostwo na rzecz Chin

G. został aresztowany w 2024 roku pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Chin. Zarzuca mu się zbieranie informacji na temat obrad i decyzji PE dla chińskich służb specjalnych, a także szpiegowania członków chińskiej opozycji w Niemczech.

Na zarzuty G. postawione w kwietniu bieżącego roku zareagował rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun. - Wzywamy stronę niemiecką do zaprzestania oszczerstw i oczerniania - mówił wtedy. Zarzuty nazywał "całkowicie sfabrykowanymi".

Wcześniej Krah wielokrotnie zaprzeczał zarzutom, a samo śledztwo nazywał "absurdalnym i motywowanym politycznie". Jak twierdził, "zajmował się całkowicie normalną działalnością prawną (…), nic nie zostało ukryte". W trakcie procesu G. twierdził, że nic nie wiedział o jego rzekomej działalności szpiegowskiej.

Jak wskazuje Spiegel, postawa Maksymiliana Kraha podczas kadencji w PE, była "niezwykle przyjazna wobec Chin". Polityk wielokrotnie głosował na korzyść Pekinu. W 2023 roku zabrał głos podczas debaty na temat stosunków UE-Chiny, ostrzegał wtedy, że "nie należy wchodzić w konflikt z Chinami", "oddzielać się od nich".

Skandaliczne słowa w wywiadzie. Nagła decyzja AfD w czasie kampanii wyborczej

Jeszcze przed wyborami europejskimi w 2024 roku prokuratura wszczęła wobec Kraha postępowanie w związku z doniesienia o podejrzanych płatnościach pochodzących z Chin i Rosji. Według doniesień niemieckich mediów środowe przeszukania mają odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje "wystarczający powód do wniesienia oskarżenia czy też postępowanie sądowe musi zostać umorzone".

W trakcie kampanii wyborczej do PE AfD wykluczyła Kraha, a także zadecydowała, że polityk zrzeknie się członkostwa w komitecie federalnym partii. Decyzja była pokłosiem skandalicznego wywiadu Maximiliana Kraha.

Krah w rozmowie z włoskim dziennikiem "La Repubblica" mówił o Niemcach z czasów II wojny światowej noszących mundur i tym, że nie każdy z nich "był automatycznie przestępcą".

Źródła: AFP, Spiegel

