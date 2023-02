Portal LSM przypomina, że w kwietniu ubiegłego roku parlament w Rydze przyjął poprawki do prawa o obywatelstwie, przewidujące możliwość odebrania łotewskiego obywatelstwa osobom, które popierały ludzi i państwa, zagrażające integralności terytorialnej, suwerenności i niezależności demokratycznych krajów.

67-letni Awen, który, stał na czele prywatnego Alfa Banku i, jak się uważa, jest związany z Kremlem, został objęty sankcjami UE w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Rok temu Piotr Awen stracił łotewskie państwowe odznaczenia

Obywatelstwo tego nadbałtyckiego kraju miliarder otrzymał w 2016 r. Po rosyjskiej napaści na Ukrainę w 2022 roku Łotwa odebrała mu państwowe odznaczenie.

LETA podała, że łotewski Urząd ds. Obywatelstwa i Migracji podjął decyzję o odebraniu obywatelstwa Benessowi Aijo. MSW wyjaśniło, że ma to związek z tym, iż otrzymał on rosyjski paszport.

Mężczyzna, który przebywa od kilku lat w Rosji, jest m.in. oskarżony o publiczne nawoływanie do przewrotu państwowego na Łotwie. Aijo nie stanął przed sądem, uciekł do samozwańczej tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej w ukraińskim Donbasie, a następnie do Rosji.