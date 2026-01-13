Służby odebrały im 21 podopiecznych. "To nie wyglądało normalnie"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

21 nieletnich zostało odebranych chińskiej parze przez amerykańskie służby, po tym jak wyszło na jaw, że niemal wszystkie zostały adoptowane, a następnie były one przetrzymywane w domu - pisze we wtorek portal CBS News.

Ekskluzywny dom z kamienną elewacją otoczony wysokim ogrodzeniem i zielenią, w prawym górnym rogu wstawione dwie fotografie portretowe azjatyckiego mężczyzny i kobiety.
Para z Chin przetrzymywała w domu 21 nieletnich urodzonych przez surogatkiArcadia Police Department / I RYU/VCG Getty Images

W skrócie

  • Amerykańskie służby odebrały chińskiej parze 21 nieletnich w związku z podejrzeniami o stosowanie przemocy domowej.
  • Większość dziewczynek i chłopców pochodziła od surogatek, a agencje surogacyjne były powiązane z parą.
  • Sprawa wywołała w USA debatę i rozpoczęła działania legislacyjne przeciwko zagranicznym adopcjom.
Chińska para przetrzymywała 21 chłopców i dziewczynek, w większości urodzonych przez surogatki, w swoim domu w mieście Arcadia w Kalifornii. Gdy na jaw wyszło, że mogli się oni znęcać nad swoimi podopiecznymi, nieletni zostali im odebrani. Teraz starają się oni o odzyskanie prawa do opieki.

Historia po raz pierwszy została ujawniona w lipcu ubiegłego roku. We wtorek szczegóły sprawy opisał portal CBS News.

Przetrzymywali je w domu. Służby zainteresowały się parą z Chin

Służby zainteresowały się chińską parą, mieszkającą w Kalifornii, po tym, jak w maju ubiegłego roku ich dwumiesięczny synek trafił do szpitala. Według lekarzy jego obrażenia wskazywały, że mógł być ofiarą przemocy domowej lub wypadku samochodowego. Ojciec - Guojun Xuan twierdził jednak, że chłopiec spadł z łóżka.

Szybko wyszło na jaw, że Xuan i jego partnerka Silvia Zhang przetrzymywali w swoim dużym domu w sumie 21 pociech. Większość z nich miała mniej niż trzy lata i była urodzona przez surogatki.

    Informacje zebrane przez śledczych, w tym zeznania sąsiadów i nagrania wideo z domu, wskazywały, że w posiadłości mogło dochodzić do znęcania się nad nieletnimi. Dopuszczać się go miała zarówno para, jak i co najmniej cztery zatrudnione przez nią w funkcji niań osoby.

    Policja na przestrzeni lat wielokrotnie była informowana o różnego rodzaju incydentach w domu. Zgłoszenia dotyczyły przemocy, kradzieży z domu wina o wartości 400 tys. dolarów czy grożenia bronią. W toku śledztwa policja przeszukała pomieszczenia biurowe należące do pary, gdzie znaleziono nielegalne kasyno oraz przedmioty wskazujące na możliwą produkcję środków odurzających.

    USA. "Wyglądały jak mali żołnierze"

    Jeden z sąsiadów pary, cytowany przez CBS News wspomina, że widział podopiecznych na podwórku domu. Według niego wszyscy mieli podobną fryzurę i strój i wyglądali "jak żołnierze w trakcie treningu".

    Inna kobieta, mieszkająca w sąsiedztwie mówi, że wielokrotnie słyszała płacz dobiegający z rezydencji. Twierdzi ona również, że była świadkiem, jak jakaś starsza kobieta mocno potrząsała jednym z nieletnich na podwórku. Przestała szarpać dopiero, gdy sąsiadka zwróciła jej uwagę.

    Według sąsiadów para nie traktowała podopiecznych tak jak powinna. - Nie widziałem, żeby je przytulali. To było bardziej jak szkoła musztry. Nie wyglądało to normalnie - stwierdził Chuck Trujillo, mieszkający w okolicy.

    Mieli 21 podopiecznych. Większość urodziły surogatki

    Służby badające sprawę dowiedziały się, że chłopcy i dziewczynki, mieszkający w domu, nie byli urodzeni przez Sylvię Zhang, lecz pochodzili od surogatek.

    Surogatki były rekrutowane przez agencje o nazwach Mark Surrogacy i Future Spring Surrogacy za pośrednictwem Facebooka. Z czasem okazało się, że obie firmy mają swoje siedziby w domu chińskiej pary i należącym do niej pomieszczeniu biurowym.

      Okazało się również, że już po tym jak parze odebrano 21 nieletnich, zdecydowała się ona na adopcję kolejnej piątki - również urodzonej przez surogatki z Wirginii, Pensylwanii i Georgii.

      Dotychczas parze nie zostały przedstawione żadne zarzuty karne.

      Chińska para walczy o opiekę

      Guojun Xuan i Silvia Zheng zaprzeczają, by dopuszczali się przemocy i walczą o odzyskanie opieki. Pozwali oni również dwie z surogatek twierdząc, że złamały one zapisy umowy. Kobiety odmówiły bowiem oddania nieletnich parze, gdy sprawa wyszła na jaw.

      Xuan i Zheng twierdzą również, że jedna z kobiet poinformowała ich o narodzinach dopiero po pięciu dniach, a druga urodziła w innym szpitalu, niż przewidywała to umowa. W sądzie domagają się przyznania im prawa do opieki oraz odszkodowania w wysokości miliona dolarów od każdej z kobiet.

      USA chcą walczyć z surogacją na rzecz cudzoziemców

      Sprawa wywołała w USA dyskusje na temat surogacji. Według raportu, sporządzonego w 2024 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Medycyny Reprodukcyjnej, w badanym sześcioletnim okresie osoby nie będące obywatelami USA często przyjeżdżały do kraju, by adoptować nieletnich urodzonych przez surogatki. Ok. 42 proc. wszystkich takich przypadków dotyczyło obywateli Chin, zwłaszcza bogatych. W ich kraju surogacja jest nielegalna.

      W listopadzie ubiegłego roku senator republikanów z Florydy Rick Scott złożył projekt ustawy zakazującej w USA surogacji na rzecz osób z kilku krajów, w tym z Chin. "Ostatnie wydarzenia z Arcadii w Kalifornii pokazują, że surogacja jest wykorzystywana do handlu ludźmi" - stwierdził.

