W skrócie Amerykańskie służby odebrały chińskiej parze 21 nieletnich w związku z podejrzeniami o stosowanie przemocy domowej.

Większość dziewczynek i chłopców pochodziła od surogatek, a agencje surogacyjne były powiązane z parą.

Sprawa wywołała w USA debatę i rozpoczęła działania legislacyjne przeciwko zagranicznym adopcjom.

Chińska para przetrzymywała 21 chłopców i dziewczynek, w większości urodzonych przez surogatki, w swoim domu w mieście Arcadia w Kalifornii. Gdy na jaw wyszło, że mogli się oni znęcać nad swoimi podopiecznymi, nieletni zostali im odebrani. Teraz starają się oni o odzyskanie prawa do opieki.

Historia po raz pierwszy została ujawniona w lipcu ubiegłego roku. We wtorek szczegóły sprawy opisał portal CBS News.

Przetrzymywali je w domu. Służby zainteresowały się parą z Chin

Służby zainteresowały się chińską parą, mieszkającą w Kalifornii, po tym, jak w maju ubiegłego roku ich dwumiesięczny synek trafił do szpitala. Według lekarzy jego obrażenia wskazywały, że mógł być ofiarą przemocy domowej lub wypadku samochodowego. Ojciec - Guojun Xuan twierdził jednak, że chłopiec spadł z łóżka.

Szybko wyszło na jaw, że Xuan i jego partnerka Silvia Zhang przetrzymywali w swoim dużym domu w sumie 21 pociech. Większość z nich miała mniej niż trzy lata i była urodzona przez surogatki.

Informacje zebrane przez śledczych, w tym zeznania sąsiadów i nagrania wideo z domu, wskazywały, że w posiadłości mogło dochodzić do znęcania się nad nieletnimi. Dopuszczać się go miała zarówno para, jak i co najmniej cztery zatrudnione przez nią w funkcji niań osoby.

Policja na przestrzeni lat wielokrotnie była informowana o różnego rodzaju incydentach w domu. Zgłoszenia dotyczyły przemocy, kradzieży z domu wina o wartości 400 tys. dolarów czy grożenia bronią. W toku śledztwa policja przeszukała pomieszczenia biurowe należące do pary, gdzie znaleziono nielegalne kasyno oraz przedmioty wskazujące na możliwą produkcję środków odurzających.

USA. "Wyglądały jak mali żołnierze"

Jeden z sąsiadów pary, cytowany przez CBS News wspomina, że widział podopiecznych na podwórku domu. Według niego wszyscy mieli podobną fryzurę i strój i wyglądali "jak żołnierze w trakcie treningu".

Inna kobieta, mieszkająca w sąsiedztwie mówi, że wielokrotnie słyszała płacz dobiegający z rezydencji. Twierdzi ona również, że była świadkiem, jak jakaś starsza kobieta mocno potrząsała jednym z nieletnich na podwórku. Przestała szarpać dopiero, gdy sąsiadka zwróciła jej uwagę.

Według sąsiadów para nie traktowała podopiecznych tak jak powinna. - Nie widziałem, żeby je przytulali. To było bardziej jak szkoła musztry. Nie wyglądało to normalnie - stwierdził Chuck Trujillo, mieszkający w okolicy.

Mieli 21 podopiecznych. Większość urodziły surogatki

Służby badające sprawę dowiedziały się, że chłopcy i dziewczynki, mieszkający w domu, nie byli urodzeni przez Sylvię Zhang, lecz pochodzili od surogatek.

Surogatki były rekrutowane przez agencje o nazwach Mark Surrogacy i Future Spring Surrogacy za pośrednictwem Facebooka. Z czasem okazało się, że obie firmy mają swoje siedziby w domu chińskiej pary i należącym do niej pomieszczeniu biurowym.

Okazało się również, że już po tym jak parze odebrano 21 nieletnich, zdecydowała się ona na adopcję kolejnej piątki - również urodzonej przez surogatki z Wirginii, Pensylwanii i Georgii.

Dotychczas parze nie zostały przedstawione żadne zarzuty karne.

Chińska para walczy o opiekę

Guojun Xuan i Silvia Zheng zaprzeczają, by dopuszczali się przemocy i walczą o odzyskanie opieki. Pozwali oni również dwie z surogatek twierdząc, że złamały one zapisy umowy. Kobiety odmówiły bowiem oddania nieletnich parze, gdy sprawa wyszła na jaw.

Xuan i Zheng twierdzą również, że jedna z kobiet poinformowała ich o narodzinach dopiero po pięciu dniach, a druga urodziła w innym szpitalu, niż przewidywała to umowa. W sądzie domagają się przyznania im prawa do opieki oraz odszkodowania w wysokości miliona dolarów od każdej z kobiet.

USA chcą walczyć z surogacją na rzecz cudzoziemców

Sprawa wywołała w USA dyskusje na temat surogacji. Według raportu, sporządzonego w 2024 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Medycyny Reprodukcyjnej, w badanym sześcioletnim okresie osoby nie będące obywatelami USA często przyjeżdżały do kraju, by adoptować nieletnich urodzonych przez surogatki. Ok. 42 proc. wszystkich takich przypadków dotyczyło obywateli Chin, zwłaszcza bogatych. W ich kraju surogacja jest nielegalna.

W listopadzie ubiegłego roku senator republikanów z Florydy Rick Scott złożył projekt ustawy zakazującej w USA surogacji na rzecz osób z kilku krajów, w tym z Chin. "Ostatnie wydarzenia z Arcadii w Kalifornii pokazują, że surogacja jest wykorzystywana do handlu ludźmi" - stwierdził.

