Zdaniem specjalistów z CDC pojawia się coraz więcej dowodów na to, że trąd stał się endemiczny w południowo-wschodnich rejonach Stanów . Specjaliści nie wskazują, co może odpowiadać za zwiększoną liczbę przypadków choroby na Florydzie.

Agencja zaapelowała także do lekarzy, by brali pod uwagę trąd, jeśli zgłoszą się do nich pacjenci, którzy niedawno podróżowali do Florydy, ale także ostrzegają turystów, by zwrócili uwagę wzrost zachorowań, jeśli zastanawiają się nad wyjazdem do tej części USA.