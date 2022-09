Wychować królową

Elżbieta stała się pretendentką do tronu brytyjskiego po abdykacji swojego wuja Edwarda VIII. Jej ojciec Jerzy VI, jako drugi w kolejności syn, nie był przygotowany na rolę króla. Zadanie kontynuowania linii dynastii Windsorów spadło na niego samego i jego rodzinę niespodziewanie i zmieniło ich życie.

Zwłaszcza życie młodziutkiej wówczas Lilibet, jak nazywali przyszłą monarchinię najbliżsi. Z dnia na dzień 10-letnia dziewczynka stała się pierwszą pretendentką do tronu Zjednoczonego Królestwa.

Spokojna i wyważona Elżbieta

Elżbieta wychowywała się ze swoją młodszą siostrą Małgorzatą w pałacowych murach posiadłości Royal Lodge. Siostry różniły się od siebie już w dzieciństwie i tak też pozostało w życiu dorosłym. Następczyni tronu po koronacji swojego ojca była przygotowywana do tytułu, który w przyszłości miał jej zostać nadany.

Reklama

Z natury dość nieśmiała, spokojna i wyważona Elżbieta była dodatkowo uczona dystansowania się od swoich emocji i nieokazywania ich, zwłaszcza publicznie. Małgorzata była bardziej żywiołowa i spontaniczna, lubiła żartować i przykuwać spojrzenia. W przyszłości wiele kontrowersji i kilka skandalów przypadnie jej w udziale.

Choć dyscyplinowane i nieco izolowane, dziewczęta dzieciństwo spędziły raczej szczęśliwie i beztrosko. Nie miały zbyt wielu przyjaciół, a z pewnością nie wśród "zwyczajnych" ludzi. Obie były nauczane w domu i przygotowywane do życia w dworskim otoczeniu. Być może właśnie z poczucia osamotnienia narodziła się w nich obu wielka miłość do zwierząt. Najpierw siostry pokochały konie, a później również psy, zwłaszcza brytyjską rasę corgi, która znana od setek lat, została spopularyzowana na taką skalę dopiero przez zamiłowanie do niej Elżbiety II.

Elżbieta - kierowca i mechanik

Przyszła królowa obowiązki publiczne zaczęła wykonywać w czasie trwania II wojny światowej jako 14-latka służąc w Pomocniczej Służbie Terytorialnej. Początkowo angażowała się w działalność propagandową wygłaszając przemówienia zagrzewające Brytyjczyków do walki.

W wieku 16 lat została zaangażowana jako kierowca samochodowy oraz mechanik. Z tamtego okresu pozostało jej zamiłowanie do pojazdów oraz zaskakujące wielu umiejętności naprawienia auta.

Potajemne zaręczyny

Swego przyszłego męża Elżbieta poznała mając 13 lat i podobno od razu wpadł jej w oko. Jednak dopiero cztery lata później, w Boże Narodzenie, książę Filip po raz pierwszy odwiedził rodzinę królewską. Rodzice Elżbiety, król Jerzy i Królowa Matka, nie byli zachwyceni potencjalnym kandydatem na męża dla Lilibet.

Młodzi jednak zaręczyli się potajemnie w 1946 roku. Król i królowa próbowali jeszcze ostudzić uczucie córki, zabierając ją w kilkumiesięczną podróż do Afryki, jednak Elżbieta po długim okresie rozłąki z narzeczonym wciąż pragnęła za niego wyjść. Młodzi pobrali się 20 listopada 1947 roku.

Renesans monarchii

Pięć lat później, po śmierci swojego ojca króla Jerzego VI, 25-letnia Elżbieta objęła tron Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii.

Rozpoczęły się jej długie, ponad 70-letnie rządy, które przetrwały wiele kryzysów, skandali, zmiany ustrojów setek państw i wielkie przemiany społeczne na całym świecie. Monarchia Elżbiety II była wystawiana na wielkie próby, ale stanowczość i opanowanie monarchini sprawiły, że doprowadziła ona do jej ponownego rozkwitu.

Klaudia Michalak