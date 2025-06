W piątkowe popołudnie fotoreporterzy, operatorzy kamer z wysłannikami mediów z wielu krajów, którzy od kilku dni zajmują strategiczne miejsca w Wenecji polując na wszelkie ujęcia pary z USA i jej gości, zobaczyli najpierw pannę młodą - byłą amerykańską dziennikarkę wsiadającą do motorówki, która w orszaku innych odpłynęła w kierunku uroczystości. Następnie w tym samym kierunku wyruszył pan młody. To była zapowiedź ceremonii , której datę utrzymywano w tajemnicy.

O samym jej przebiegu wiadomo niewiele z wyjątkiem tego, że zaśpiewał w jej trakcie Matteo Bocelli, syn tenora Andrei Bocellego. Wykonał on szlagier "Can't help falling in love".