Słowacy zablokowali granicę z Ukrainą. Gest solidarności z Polakami

Przewoźnicy zrzeszeni w UNAS blokowali w czwartek przejście Użhorod-Vyšné Nemecké przez godzinę od 13 do 14. Słowacka agencja TASR podaje, że protestujący korzystali z prywatnych pojazdów . Udało im się zakorkować newralgiczne skrzyżowanie.

Wcześniej o podjęciu decyzji o blokadzie granicy UNAS informował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przewodniczący związku Stanisław Skala podkreślał, że jest to wyraz solidarności z protestującymi Polakami .

"Naszym celem jest wspieranie polskich kolegów i wszystkich przewoźników w UE. Zwracamy się do Europejskiej Komisji Transportu o natychmiastowe przywrócenie zezwoleń dla pojazdów ukraińskich" - podkreślił przewodniczący w komunikacie.

Protest przewoźników na granicy. Czas oczekiwania: 10 dni

W efekcie protestu na granicy polsko-ukraińskiej występują poważne utrudnienia. Z policyjnych danych wynika, że w czwartek do odprawy w Dorohusku w 27-kilometrowej kolejce stoi ok. 1200 pojazdów. Czas oczekiwania wynosi ok. 10 dni. Niewiele lepsza sytuacja panuje na przejściu w Hrebennem - w kolejce stoi 500 pojazdów, a czas oczekiwania wynosi 125 godzin.