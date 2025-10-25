W skrócie Przewodniczący słowackiej komisji obrony Richard Glück uczestniczył w Moskwie w gali z okazji 20-lecia propagandowej telewizji RT.

Glück udzielił stacji RT wywiadu, w którym skrytykował słowackie media i pochwalił tzw. alternatywne źródła informacji.

Poseł jest członkiem partii Smer SSD, której przewodniczący, premier Fico, od początku kadencji dwukrotnie odwiedził Moskwę.

Uroczysta rocznica stacji propagandowej odbyła się 17 października w Teatrze Bolszoj w Moskwie.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że nie była to delegacja służbowa, co potwierdził portalowi szef komisji spraw zagranicznych parlamentu Martin Kiery, który podpisuje wszystkim posłom delegacje.

Glück odmówił portalowi odpowiedzi na pytanie, na czyje zaproszenie podróżował do Rosji.

Moskwa. Słowacki poseł Smer Richard Glück chwali rosyjskie media

Glück udzielił RT dziesięciominutowego wywiadu po angielsku w studiu RT. Mówił m.in. o wpływie, jaki brytyjski rząd miał jakoby wywierać na ostatnie wybory prezydenckie na Słowacji i krytykował słowackie media za - według niego - jednostronne relacjonowanie wydarzeń. Chwalił natomiast samą RT i słowackie, jak to określił, "alternatywne" media.

W wywiadzie Glück pochwalił się również, że podczas gali spotkał aktora kina akcji Stevena Seagala, którego nazwał swoim idolem. Seagal ma rosyjskie obywatelstwo, mieszka w Moskwie i swoimi wystąpieniami legitymizuje władzę Putina.

Słowacja. Glück i Fico w jednej partii

Glück jest posłem partii Kierunek Słowacka Socjaldemokracja (Smer SSD), której przewodniczącym jest premier Robert Fico.

Premier podczas trwającej od jesieni 2023 r. kadencji dwukrotnie odwiedził Moskwę i rozmawiał na Kremlu z Putinem.

