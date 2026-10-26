W skrócie Słowacki minister spraw zagranicznych Juraj Blanar wybrał dłuższą trasę lotu do Moskwy, omijając terytorium Polski.

Słowackie media spekulowały, Polska mogła odmówić zgody na przelot rządowego samolotu z delegacją na pokładzie, jednak polskie MSZ w rozmowie z Interią zaprzecza takiej wersji wydarzeń.

Podczas wizyty w Moskwie Blanar rozmawiał z Siergiejem Ławrowem i zaproponował Bratysławę jako miejsce rozmów pokojowych z Ukrainą.

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Słowacki portal Dennik N opublikował trasę przelotu rządowego samolotu, którym minister spraw zagranicznych Juraj Blanar leciał w niedzielę do Moskwy. Maszyna nie poleciała jednak najkrótszą trasą przez Polskę i Białoruś.

Zamiast tego słowacki samolot wybrał trasę przez Czechy i Niemcy. Następnie wleciał nad Morze Bałtyckie, ominął Litwę, Łotwę i Estonię, by w końcu wlecieć do Rosji w okolicach Petersburga.

"Polska najwyraźniej po raz kolejny odmówiła zgody na przelot słowackiego samolotu rządowego nad swoim terytorium podczas podróży do Moskwy" - napisał portal.

Interia poprosiła o komentarz w sprawie polskie MSZ. Rzecznik resortu Maciej Wewiór przekazał, że Polska nie otrzymała od Słowacji żadnego wniosku o pozwolenie na przelot.

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Słowacja. Szef MSZ z wizytą w Moskwie

Słowacki minister spraw zagranicznych Juraj Blanar poleciał do Moskwy w niedzielę. W rosyjskiej stolicy wziął on udział w posiedzeniu międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej i Naukowo-Technicznej. Rosję reprezentował na nim minister nauki i szkolnictwa wyższego Walerij Falkow.

Blanar w komunikacie przed wylotem stwierdził, że "absolutnym priorytetem" wizyty jest bezpieczeństwo energetyczne Słowacji.

"Sprzeciwiamy się budowaniu nowej żelaznej kurtyny między UE a Rosją i uważamy za niezwykle istotne, nawet w tym trudnym okresie, utrzymywanie otwartych kontaktów" - przekazał szef słowackiego MSZ.

Zaznaczył jednocześnie, że Słowacja nie zgadza się z rosyjską agresją na Ukrainę i uważa, że Rosja złamała prawo międzynarodowe, jednak mimo to dialog z Moskwą powinien mieć miejsce.

Podczas wizyty w Moskwie Blanar spotkał się również z szefem rosyjskiego MSZ Siergiejem Ławrowem. Podczas rozmowy miał on zaproponować Bratysławę jako miejsce rozmów pokojowych z Ukrainą.

Słowacki samolot ominął Polskę podczas lotu do Moskwy. Nie po raz pierwszy

To nie pierwszy raz, kiedy samolot ze słowacką delegacją lecący do Moskwy, omija polską przestrzeń powietrzną.

Poprzednio do takiej sytuacji doszło w maju, gdy premier Robert Fico udał się do rosyjskiej stolicy na obchody Dnia Zwycięstwa i spotkanie z Władimirem Putinem. Wtedy zgody na przelot nie wyraziły również Litwa, Łotwa i Estonia.

Podobna sytuacja miała miejsce również w styczniu ubiegłego roku. Wtedy do Rosji wybrała się delegacja słowackich parlamentarzystów, by rozmawiać m.in. na temat wojny w Ukrainie i dostaw rosyjskiego gazu na Słowację. Słowacy ostatecznie polecieli przez Czechy i Niemcy oraz oskarżyli Polskę o niewyrażenie zgody na przelot. Polskie MSZ informowało wówczas, że Słowacja przesłała niekompletne dokumenty, a gdy została poproszona o ich uzupełnienie, zdecydowała się na zmianę trasy.



