W skrócie Premier Słowacji Robert Fico skrytykował działania Unii Europejskiej w kontekście wsparcia dla Ukrainy oraz sankcji wobec Rosji.

Fico zarzucił Wołodymyrowi Zełenskiemu celowe blokowanie dostaw rosyjskiej ropy przez rurociąg Przyjaźń, mimo że rurociąg został zniszczony podczas rosyjskiego nalotu.

Premier poinformował, że rafineria Slovnaft na Słowacji działa dzięki uwolnieniu rezerw strategicznych i ogłoszeniu stanu wyjątkowego w sektorze naftowym.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Jeśli prezydent (Ukrainy - red.) sugeruje nam, że powinniśmy kupować gaz i ropę gdzie indziej niż w Rosji, mimo że jest to trudniejsze i droższe, a my tracimy duże pieniądze, mamy prawo odpowiedzieć - oświadczył Fico w nagraniu.

Premier Słowacji stwierdził jednocześnie, że smutnym jest przedkładanie przez Unię Europejską interesów Ukrainy nad interesy swoich państw członkowskich.

Fico ponownie skrytykował UE. Wspomniał o sankcjach wobec Rosji

- Nieufność wobec UE rośnie w brutalnym tempie i spowoduje, że UE nie będzie w stanie podejmować ważnych decyzji, które wymagają zgody wszystkich państw członkowskich UE - powiedział Fico i dodał, że problemem będzie zatwierdzenie kolejnego pakietu sankcji wobec Rosji, uzgodnienie na najbliższym szczycie środków wspierających konkurencyjność UE oraz sposobu obniżenia cen energii elektrycznej.

Premier oświadczył również, że wszelkie porozumienia pokojowe dotyczące konfliktu na Ukrainie muszą być przyjmowane tylko przy pełnym udziale Ukrainy.

Fico stwierdził, że nie chce, aby kraj ten podzielił los Czechosłowacji z 1938 roku. Jednak według niego całe obciążenie wojną na Ukrainie bierze na siebie Europa, co, jak dodał, w obecnej sytuacji gospodarczej jest szaleństwem.

Polityk wspomniał również słowa niemieckiego kanclerza Friedricha Merza, że Europa musi zapewnić, aby Rosja nie była już w stanie prowadzić wojny ani militarnie, ani gospodarczo.

- Oświadczenia niemieckiego kanclerza federalnego jasno pokazują, że wsparcie militarne dla Ukrainy będzie kontynuowane za wszelką cenę, bez względu na wyraźne porażki militarne Ukrainy, bez względu na to, że konflikt ten nie ma rozwiązania militarnego - stwierdził.

Fico oskarża Zełenskiego o blokadę dostaw ropy. Rurociąg zniszczyli Rosjanie

Jedyna znajdująca się na terytorium Słowacji i należąca do węgierskiego koncernu MOL rafineria Slovnaft pracuje dzięki uwolnieniu przez rząd rezerw strategicznych. Rząd ogłosił stan wyjątkowy w sektorze naftowym.

Fico zarzuca Zełenskiemu celowe wstrzymanie dostaw rosyjskiej ropy poprzez rurociąg Przyjaźń, co ma mieć związek z wyborami na Węgrzech.

Rurociąg w pobliżu stacji kompresorowej w Brodach na Ukrainie został zniszczony podczas rosyjskiego nalotu pod koniec stycznia br. Premier powołując się na źródła wywiadowcze, utrzymuje jednak, że mógłby podjąć już normalną pracę.

PiS i prezydent przeciwko programowi SAFE? Miller: Zdają sobie sprawę, że zakupy będą kontrolowane przez Unię Europejską Polsat News Polsat News