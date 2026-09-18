W skrócie Premier Słowacji Robert Fico zapowiedział, że nie zgodzi się na zaangażowanie swojego kraju w konflikt zbrojny. Kwestionował zobowiązania wynikające z artykułu 5. NATO.

Fico potwierdził udział w planowanym spotkaniu na Ukrainie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i Donaldem Tuskiem, nie ujawniono jednak szczegółów rozmów.

W ostatnim czasie polskie siły powietrzne były kilkakrotnie aktywowane w związku z zagrożeniami powietrznymi w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Robert Fico przemawiał w czwartek na spotkaniu ze studentami w Preszowie. Znaczną część swojej wypowiedzi poświęcił obecnej sytuacji geopolitycznej. - Nie chcę, by Słowacja była częścią konfliktu wojennego - powiedział.

Wyznał również, że osobiście obawia się wojny. Jak dodał, martwią go silne wystąpienia europejskich liderów, zapowiadających stanięcie do walki w razie zagrożenia.

Słowacja. Fico chce uniknąć wojny. Odniósł się do NATO

- Wystarczy, że jakiś dron, celowo lub przypadkowo, wleci i uderzy w budynek mieszkalny w kraju członkowskim NATO, zabijając cywilów, i już mamy problem - obrazował szef słowackiego rządu.

Zdaniem Fico obecnie "świat jest na krawędzi takiego scenariusza", a wizja większego konfliktu od dawna nie była tak bliska. Zapewnił, że jako premier Słowacji zrobi wszystko, aby jego kraj nie został wciągnięty w wojnę tylko z powodu konieczności aktywowania artykułu 5. NATO.

- Czy wyobrażacie sobie, panie i panowie, że artykuł 5. traktatu NATO byłby stosowany? Czy ktoś potrafi to sobie wyobrazić? Czy ktoś może sobie wyobrazić, co nam powiedzą: przygotujcie pięć tysięcy żołnierzy, 10 tysięcy żołnierzy, a oni pójdą gdzieś walczyć? I nawet nie będziemy wiedzieć z kim, dlaczego i po co - mówił Fico.

Co istotne, w czwartek parlament w Bratysławie zgodził się na wysłanie około stu żołnierzy oraz sprzętu na misję NATO w celu wzmocnienia obrony przeciwlotniczej i zdolności rozpoznawczych wschodniej flanki Sojuszu. Słowaccy żołnierze mają zostać rozmieszczeni głównie w Polsce i Rumunii.

Premier Słowacji jedzie do Ukrainy. Spotkanie z Donaldem Tuskiem

Fico potwierdził też udział w zapowiedzianym na piątek spotkaniu w Ukrainie. W rozmowach z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim ma także uczestniczyć Donald Tusk. Szczegóły nie zostały ujawnione.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej, po spotkaniu z kanclerzem Austrii Christianem Stockerem, Tusk był pytany o stanowiska Francji i Słowacji w sprawie indywidualnych sankcji UE wobec rosyjskich podmiotów. Według medialnych doniesień wspomniane kraje chcą wykreślenia z "czarnej listy" rosyjskiego oligarchy Aliszera Usmanowa.

- Będę widział jutro (piątek - red.) premiera Słowacji Roberta Fico na Ukrainie, tam, gdzie odbędzie się szczyt. Natomiast co do stanowiska francuskiego, będę starał się dowiedzieć od prezydenta Macrona, czy to rzeczywiście jest priorytet dla Francji, chronienie interesów jednego człowieka. Sam ciekawy jestem jego odpowiedzi w tej kwestii - wyznał premier.

Alarmy w polskich siłach powietrznych. Rosyjskie uderzenia blisko granicy

W ostatnich dniach polskie siły powietrzne wielokrotnie aktywowały środki obrony, aby zapobiec wtargnięciu wrogich obiektów. Jak przekazał w czwartek Interii ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego RSZ, około 4 km od polskiej granicy po stronie Ukrainy rozbiła się lub została zestrzelona jednostka powietrzna. Nie odnotowano wtargnięcia do Polski.

Myśliwce zostały poderwane także w piątek rano. - Powód jest taki, że znowu zidentyfikowano obiekt, który zmierza w kierunku Polski, polskiej granicy. (...) Jest to sytuacja bardzo podobna do tej, z którą mieliśmy do czynienia wczoraj, to znaczy uderzenie - z tych meldunków, które mam - pocisku S-8000 wystrzeliwanego z bezzałogowca - wyjaśniał w "Graffiti" szef BBNBartosz Grodecki.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w środę, że jednym z priorytetów Unii Europejskiej na nadchodzące miesiące będzie wzmocnienie obrony i budowanie potencjału do szybkiego reagowania na niebezpieczeństwo. - Wszyscy wiemy, jakie zagrożenia mamy przed sobą. Rozpadły się dawne pewniki, mamy do czynienia z agresywnym światem - mówiła podczas orędzia o stanie UE.

Źródła: SME, Unian, Ukrinform, Medium Seznam



