W skrócie Do śmiertelnego starcia między dwoma ukraińskimi żołnierzami doszło w hotelu w Trenczynie na Słowacji.

Jeden z 53-letnich żołnierzy zmarł w drodze do szpitala po tym, jak został ugodzony nożem przez swojego towarzysza.

Słowacka policja zatrzymała sprawcę zdarzenia i prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności tego tragicznego zajścia.

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Do fizycznego starcia doszło między 53-letnimi żołnierzami Sił Powietrznych Ukrainy, którzy - według doniesień serwisu RBC-Ukraina - brali udział w szkoleniu na Słowacji. Podczas bójki jeden z mężczyzn dźgnął drugiego nożem.

Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, ranny został przetransportowany do karetki. Na skutek odniesionych ran, zmarł w drodze do szpitala.

Tragiczny finał bójki ukraińskich żołnierzy w Trenczynie. W tym samym czasie trwał szczyt V4

Drugi z ukraińskich żołnierzy został zatrzymany przez słowacką policję. Wszczęto dochodzenie w sprawie ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia.

- Sprawę przejął śledczy z Wydziału Policji Kryminalnej Regionalnej Dyrekcji Policji w Trenczynie. Obecnie trwają niezbędne kroki proceduralne, aby właściwie wyjaśnić zdarzenie. Ze względu na trwające procedury nie jest możliwe na razie udzielenie dalszych informacji - przekazała w rozmowie z Novy Cas rzeczniczka lokalnej policji, Petra Klenková.

Choć część mediów informuje, że żołnierze uczestniczyli w szkoleniu wojskowym, słowacki Dennik N, powołując się na dane Sztabu Generalnego podaje, że w kraju nie odbywały się w ostatnim czasie żadne ćwiczenia.

W czasie, gdy doszło do tragedii, w tym samym mieście odbywał się szczyt Grupy Wyszehradzkiej, w którym wzięli udział przywódcy Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Obecna była także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.



