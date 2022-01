Do zdarzenia doszło podczas noworocznej mszy w grekokatolickiej świątyni w Bardejowie w północno-wschodniej Słowacji.

W pewnym momencie przed duchownym odprawiającym mszę stanął mężczyzna w czarnej kurtce z napisem "F*** your god" na plecach.



Zaatakował księdza

Chwilę później agresor podszedł do księdza i uderzył go w ramię. Mężczyznę powstrzymali wierni zgromadzeni w świątyni, którzy natychmiast odciągnęli go od księdza. Całą sytuację nagrały kamery.



"Zaatakowany ksiądz nie odniósł żadnych obrażeń, jednak atak odbył się w miejscu publicznym" - poinformowała w mediach społecznościowych słowacka policja.



Agresor jest poszukiwany. "Chociaż zaatakowany ksiądz wybaczył napastnikowi, my nie zamierzamy" - dodali policjanci.

Za zakłócenie porządku grozi mężczyźnie kara do trzech lat pozbawienia wolności.