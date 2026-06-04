Słowa Rubio rozwścieczyły Pekin. Chiny stawiają żądania USA

Karol Płatek

Pekin ostro zareagował na słowa amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio dotyczące rocznicy brutalnego stłumienia protestów na placu Tiananmen. Chińskie MSZ oskarżyło USA o "ingerowanie w wewnętrzne sprawy kraju" i przedstawiło swoje żądania. "Ci, którzy poświęcili się, by bronić niezbywalnych praw do wolności słowa, pewnego dnia doczekają się sprawiedliwości" - pisał Rubio.

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Pekin ostro zareagował na słowa amerykańskiego sekretarza stanu Marco Rubio dotyczące rocznicy wydarzeń na placu Tiananmen
Chińskie MSZ ostro zareagowało na słowa Marco Rubio Pang Xinglei/Xinhua News / AA/ABACA/Abaca / 123 RFEast News

W skrócie

  • Pekin uznał wypowiedź Marco Rubio na temat rocznicy wydarzeń na placu Tiananmen za ingerencję USA w wewnętrzne sprawy Chin.
  • Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało Stany Zjednoczone do zaprzestania działań pod pretekstem obrony demokracji i praw człowieka.
  • W Chinach temat protestów z 1989 roku jest politycznie wrażliwy i a komunistyczne władze ograniczają publiczną debatę na ten temat.
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Do sporu doszło po oświadczeniu Marco Rubio opublikowanym w związku z 37. rocznicą wydarzeń na placu Tiananmen w Pekinie. Szef amerykańskiej dyplomacji oddał hołd ofiarom protestów z 1989 roku i stwierdził, że chińska cenzura nie jest w stanie wymazać pamięci o tych wydarzeniach.

Wypowiedź spotkała się z natychmiastową reakcją władz w Pekinie.

USA - Chiny. Pekin odpowiada na słowa Marco Rubio

Jak podał Reuters, chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że jest "zdecydowanie niezadowolone" z wypowiedzi Rubio i "stanowczo się jej sprzeciwia".

Według Pekinu amerykański polityk dopuścił się ingerencji w wewnętrzne sprawy Chin, a jego słowa miały szkalować chiński system polityczny i obrany przez państwo kierunek rozwoju.

W komunikacie przekazano również, że uwagi Rubio zawierały "błędne stwierdzenia", które - zdaniem chińskich władz - "zniekształcają fakty historyczne".

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Chiny żądają od USA zmiany stanowiska

Władze Pekinie wezwały Waszyngton do podjęcia "konkretnych działań" oraz przestrzegania wcześniejszych zobowiązań wobec Chin.

Chińskie MSZ zażądało również, aby Stany Zjednoczone zaprzestały ingerowania w sprawy wewnętrzne kraju "pod pretekstem promowania demokracji i praw człowieka".

Jednocześnie przedstawiciele Pekinu podkreślili, że żadna siła nie jest w stanie zatrzymać rozwoju Chin.

W komunikacie wskazano także, że chiński rząd już dawno wyciągnął wnioski z wydarzeń sprzed dekad, a droga socjalizmu "o chińskiej specyfice" pozostaje - według władz - wyborem zarówno historii, jak i społeczeństwa.

Chiny oburzone. Co powiedział Marco Rubio?

"Ci, którzy poświęcili się, by bronić niezbywalnych praw do wolności słowa, pewnego dnia doczekają się sprawiedliwości" - napisał Rubio dzień wcześniej.

Amerykanin wskazał, że świat pamięta, jak "Komunistyczna Partia Chin nakazała wojsku zaatakować tysiące demonstrujących pokojowo osób". "Żadna cenzura nie wymaże przeszłości" - podkreślał.

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Rocznica tragicznych wydarzeń na placu Tiananmen

Sprawa dotyczy tragicznych wydarzeń z 4 czerwca 1989 roku, kiedy chińskie wojsko brutalnie zakończyło trwające od kilku tygodni prodemokratyczne protesty studentów i robotników w Pekinie.

Chińska armia otworzyła wtedy ogień do tysięcy studentów i robotników domagających się demokratycznych reform w kraju.

Według organizacji praw człowieka liczba ofiar mogła sięgnąć nawet kilku tysięcy osób. Pekin nigdy nie opublikował pełnych danych dotyczących liczby zabitych podczas pacyfikacji protestów.

Temat pozostaje w Chinach politycznie wrażliwy i nie jest oficjalnie upamiętniany. Władze konsekwentnie ograniczają publiczną debatę na temat tamtych wydarzeń.

Źródło: Reuters

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