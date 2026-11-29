W skrócie Papież Leon XIV zaapelował do wiernych, aby okres Adwentu stał się czasem podejmowania konkretnych kroków na rzecz pokoju we wszystkich miejscach dotkniętych wojną.

Ojciec Święty wyjaśnił, że przygotowanie do Bożego Narodzenia powinno polegać na wyciszeniu serca, które pozwala usłyszeć głos Boga zamiast zewnętrznych hałasów.

Podczas modlitwy Anioł Pański na Placu Świętego Piotra papież zwrócił się z pozdrowieniami do licznie przybyłych pielgrzymów z Polski.

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Swoje słowa papież Leon XIV kierował do tysięcy wiernych obecnych w południe na Placu Świętego Piotra.

- Na początku Adwentu módlmy się do Boga za wstawiennictwem Dziewicy Maryi, aby ten okres prowadzący nas do Bożego Narodzenia, był czasem, w którym zostaną podjęte konkretne kroki na rzecz pokoju we wszystkich miejscach, gdzie trwa wojna, a do wyczerpanej ludności mogła dotrzeć niezbędna pomoc - apelował Ojciec Święty.

Leon XIV o przygotowaniach do Bożego Narodzenia. "Czas wyciszenia"

Przypomniał też wezwanie z Ewangelii: "Czuwajcie". - Ale co znaczy czuwać? W naszych czasach, zwłaszcza wśród ludzi młodych, dość powszechne jest przeżywanie nocy bez snu. Zdarza się też, że wiele osób po dniach wypełnionych obowiązkami, odczuwając wieczorem niepokój i pustkę, szuka ucieczki w rozrywkach i zabawie - mówił.

Leon XIV wyjaśnił, że czuwanie przed Bożym Narodzeniem musi być czasem wyciszenia, w którym, "gdy milkną głosy i zewnętrzne hałasy, wyostrza się słuch serca, aby zrobić miejsce dla najgłębszych i najważniejszych pytań oraz usłyszeć w odpowiedzi głos Boga".

- Takie jest prawdziwe Boże Narodzenie, do którego się przygotowujemy: noc ciszy i oczekiwania, czułości i prostoty - dodał.

Papież Leon XIV z apelem do wiernych. "Adwent jest cenną okazją"

Papież zaznaczył, jest to wezwanie, "byśmy się zatrzymali, wyzbyli postawy obronnej i znaleźli wytchnienie w ramionach Ojca".- Zrozumienie tej tajemnicy wymaga jednak ćwiczenia i cierpliwości, ponieważ Pan, szanując naszą wolność, nie krzyczy, nie wyważa drzwi, lecz puka niestrudzenie, szepcząc nam słowa prawdy i miłości - powiedział Leon XIV.

Podkreślił, że Adwent jest cenną okazją, by przywrócić i ożywić praktyki religijne oraz "zatrzymać się i zastanowić nad prawdziwym znaczeniem tego, co nas spotyka, lepiej zrozumieć, jakie decyzje należy podjąć, a tym samym scalać przed Panem nasze życie i pielęgnować pokój serca".

Witając pielgrzymów na placu, papież zwrócił się też do wiernych z Polski. - Pozdrawiam grupy przybyłe z Polski, zawsze liczne i zawsze mile widziane - podkreślił.



