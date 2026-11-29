W skrócie
- Papież Leon XIV zaapelował do wiernych, aby okres Adwentu stał się czasem podejmowania konkretnych kroków na rzecz pokoju we wszystkich miejscach dotkniętych wojną.
- Ojciec Święty wyjaśnił, że przygotowanie do Bożego Narodzenia powinno polegać na wyciszeniu serca, które pozwala usłyszeć głos Boga zamiast zewnętrznych hałasów.
- Podczas modlitwy Anioł Pański na Placu Świętego Piotra papież zwrócił się z pozdrowieniami do licznie przybyłych pielgrzymów z Polski.
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Swoje słowa papież Leon XIV kierował do tysięcy wiernych obecnych w południe na Placu Świętego Piotra.
- Na początku Adwentu módlmy się do Boga za wstawiennictwem Dziewicy Maryi, aby ten okres prowadzący nas do Bożego Narodzenia, był czasem, w którym zostaną podjęte konkretne kroki na rzecz pokoju we wszystkich miejscach, gdzie trwa wojna, a do wyczerpanej ludności mogła dotrzeć niezbędna pomoc - apelował Ojciec Święty.
Leon XIV o przygotowaniach do Bożego Narodzenia. "Czas wyciszenia"
Przypomniał też wezwanie z Ewangelii: "Czuwajcie". - Ale co znaczy czuwać? W naszych czasach, zwłaszcza wśród ludzi młodych, dość powszechne jest przeżywanie nocy bez snu. Zdarza się też, że wiele osób po dniach wypełnionych obowiązkami, odczuwając wieczorem niepokój i pustkę, szuka ucieczki w rozrywkach i zabawie - mówił.
Leon XIV wyjaśnił, że czuwanie przed Bożym Narodzeniem musi być czasem wyciszenia, w którym, "gdy milkną głosy i zewnętrzne hałasy, wyostrza się słuch serca, aby zrobić miejsce dla najgłębszych i najważniejszych pytań oraz usłyszeć w odpowiedzi głos Boga".
- Takie jest prawdziwe Boże Narodzenie, do którego się przygotowujemy: noc ciszy i oczekiwania, czułości i prostoty - dodał.
Papież Leon XIV z apelem do wiernych. "Adwent jest cenną okazją"
Papież zaznaczył, jest to wezwanie, "byśmy się zatrzymali, wyzbyli postawy obronnej i znaleźli wytchnienie w ramionach Ojca".- Zrozumienie tej tajemnicy wymaga jednak ćwiczenia i cierpliwości, ponieważ Pan, szanując naszą wolność, nie krzyczy, nie wyważa drzwi, lecz puka niestrudzenie, szepcząc nam słowa prawdy i miłości - powiedział Leon XIV.
Podkreślił, że Adwent jest cenną okazją, by przywrócić i ożywić praktyki religijne oraz "zatrzymać się i zastanowić nad prawdziwym znaczeniem tego, co nas spotyka, lepiej zrozumieć, jakie decyzje należy podjąć, a tym samym scalać przed Panem nasze życie i pielęgnować pokój serca".
Witając pielgrzymów na placu, papież zwrócił się też do wiernych z Polski. - Pozdrawiam grupy przybyłe z Polski, zawsze liczne i zawsze mile widziane - podkreślił.