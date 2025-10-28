Słowa Orbana zostały zmanipulowane? Miał powiedzieć o "błędzie" Trumpa

Włoskie media przeinaczyły słowa Viktora Orbana, podając, że polityk nazwał "błędem" decyzję USA o nałożeniu sankcji na rosyjskie koncerny energetyczne - twierdzą władze w Budapeszcie. Sprostowanie tych doniesień zostało zamieszczone na X przez Balazsa Orbana, szefa gabinetu politycznego węgierskiego premiera. "Fake newsy znów atakują. Cel jest jasny: podzielić i osłabić przywódców walczących o pokój" - napisał.

Viktor Orban podczas spotkania z Giorgią Meloni
Viktor Orban podczas spotkania z Giorgią MeloniISABELLA BONOTTOAFP

Włoskie media fałszywie podały, że premier Węgier Viktor Orban nazwał "błędem" decyzję USA o nałożeniu sankcji na rosyjskie koncerny energetyczne i że będzie rzekomo zabiegał w Waszyngtonie o ich zniesienie - poinformował na X Balazs Orban, szef gabinetu politycznego węgierskiego premiera.

"Fake newsy znów atakują. Cel jest jasny: podzielić i osłabić przywódców walczących o pokój. Włoski lewicowy dziennik 'La Repubblica', a następnie tak zwane niezależne węgierskie media, włożyły w usta premiera Węgier słowa, których nigdy nie wypowiedział - a nawet przekształciły własne pytanie w fałszywy cytat" - oznajmił doradca węgierskiego premiera.

    Włoskie media przeinaczyły słowa Orbana. Doradca węgierskiego premiera prostuje

    Włoskie media napisały w poniedziałek, podczas wizyty Orbana we Włoszech, że węgierski polityk powiedział w rozmowie z nimi, że "Donald Trump myli się w sprawie Putina".

    Według tych doniesień premier Węgier miał zadeklarować, że pojedzie do Waszyngtonu, żeby "doprowadzić do zdjęcia przez USA sankcji z Rosji".

    Balazs Orban zamieścił w sieci nagranie rozmowy premiera z dziennikarzami, na którym szef rządu zapowiedział, że "wkrótce uda się do Waszyngtonu i będzie rozmawiać o tym, jak wprowadzić system znośny dla węgierskiej gospodarki".

    - Węgry zależą w dużej mierze od rosyjskiej ropy i gazu, a bez nich ceny poszybują w górę i będziemy mierzyć się z poważnymi niedoborami. Dlatego będziemy szukać sposobu i szczególnego potraktowania Węgier - zapowiedział Orban.

      Viktor Orban spotka się z Donaldem Trumpem. Tematem kwestie gospodarcze

      "Podręcznikowy przykład tego, jak liberalne media przeinaczają fakty, by nastawiać przeciwko sobie przywódców zorientowanych na pokój i atakować tych, którzy opowiadają się za dialogiem, suwerennością i stabilnością" - ocenił doradca premiera, komentując relację włoskich mediów z rozmowy.

      "'La Repubblica' celowo przeinaczyła tę wypowiedź, fałszywie sugerując, że Orban nazwał decyzję Trumpa 'błędem' i zapowiedział, że 'będzie starał się o zniesienie sankcji'. Nic takiego nie padło. Gazeta po prostu przedstawiła własną interpretację jako cytat" - przekonywał polityk.

      Premier Węgier uda się w przyszłym tygodniu do Waszyngtonu, gdzie - według zapowiedzi węgierskiej dyplomacji - omówi z prezydentem Trumpem między innymi współpracę gospodarczą obu państw.

      Premier Węgier Viktor Orban, a w tle prezydenci USA oraz Rosji, Donald Trump i Władimir Putin
