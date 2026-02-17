W skrócie Karol Nawrocki podczas wywiadu zadeklarował poparcie dla przystąpienia Polski do programu nuklearnego, podkreślając konieczność przestrzegania regulacji międzynarodowych.

Rosyjskie media i propagandyści przedstawili wypowiedź Nawrockiego jako opowiedzenie się za posiadaniem przez Polskę broni jądrowej, ignorując zastrzeżenia dotyczące układów międzynarodowych.

Międzynarodowe media, w tym amerykańskie i ukraińskie, relacjonowały coraz częstszą w Europie debatę o potrzebie własnego odstraszania nuklearnego w kontekście napięć z Rosją i niepewności wobec Stanów Zjednoczonych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezydent zaznaczył, że wszelkie kroki w tej sprawie powinny zostać podjęte "z szacunkiem dla wszystkich regulacji" międzynarodowych. Dodał również, że nie jest w stanie wskazać, kiedy Polska przystąpi do projektu jądrowego.

Nawrocki, dopytywany, czy Stany Zjednoczone pozwoliłyby Polsce pójść w tym kierunku, z uwagi na to, że Warszawa jest sygnatariuszem układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, prezydent odparł: "Nie wiem, ale musimy działać w takim kierunku, abyśmy mogli rozpocząć pracę".

Informacje te zostały jednak pominięte przez rosyjskie media i propagandystów Kremla, którzy pozwolili sobie na ogólne interpretacje, mówiące o tym, że Nawrocki opowiedział się za tym, aby Polska uzyskała broń jądrową.

Karol Nawrocki mówił o programie nuklearnym. Rosyjska propaganda ruszyła

Władimir Sołowjow, jeden z czołowych propagandystów Kremla, w swoim wpisie na platformie Telegram przekonywał, że zdaniem Karola Nawrockiego nasz "kraj musi dążyć do posiadania własnej broni jądrowej". Z kolei rosyjski parlamentarzysta Andriej Kołesnik ocenił, że Polska chce w ten sposób zwrócić na siebie uwagę.

- Polacy nigdy nie robią niczego na własny koszt. Pożyczają pieniądze, to powszechnie znany fakt, a potem szukają jakiegokolwiek sposobu, żeby uniknąć ich spłaty. Czy będą w stanie opracować broń jądrową? Wątpię, bo wiele krajów byłoby temu przeciwnych, zwłaszcza USA. To zachwiałoby równowagą nuklearną - powiedział Kołesnik portalowi news.ru.

Wypowiedź Karola Nawrockiego o ewentualnym przystąpieniu do programu nuklearnego skomentowała również agencja RIA Novosti, stwierdzając, że prezydent "wypowiedział się za pojawieniem się broni jądrowej w Polsce"

W agencyjnym komunikacie stwierdzono, że Nawrocki "zdecydowanie poparł" przystąpienie Polski do programu nuklearnego. Wskazano również, że w opinii prezydenta nasz kraj powinien podążać zgodnie ze "wszystkimi normami międzynarodowymi".

Agencja TASS przekazała z kolei, że prezydent Polski "poparł wszelkie metody wzmocnienia bezpieczeństwa Polski", nawet jeżeli miałoby się to wiązać z rozwijaniem potencjału nuklearnego.

"Donald Tusk powiedział, że Polska będzie dążyć do dostępu do najnowocześniejszych rodzajów broni, w tym broni jądrowej" - dodała agencja. Przypomniano jednocześnie wypowiedź ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który zadeklarował, że dostęp do broni nuklearnej jest niemożliwy w związku z układem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Polska w programie jądrowym? Ekspert o reakcji Rosji

O reakcji rosyjskich mediów na wypowiedź Nawrockiego mówił w rozmowie z "Faktem" ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych Sławomir Majman.

Wskazał on, że w wielu przypadkach narracja "odbiegała od tego, co rzeczywiście polski prezydent powiedział". - Tego typu propaganda służy rynkowi wewnętrznemu w Rosji - stwierdził ekspert.

- To zostało odebrane jako rodzaj deklaracji, że Polska chce się stać krajem nuklearnym, a takie słowa z ust prezydenta nie padły - podkreślił Majman. - Jeżeli chodzi o Rosję, to leitmotivem (motywem przewodnim - red.) rosyjskiej propagandy jest to, że Europa ma agresywne intencje wobec Rosji, więc Rosja musi się przed Europą bronić, a w ramach Europy najbardziej agresywnym krajem, antyrosyjskim krajem jest Polska. Europa jest zła, a najgorsza jest Polska - wskazał.

"Erozja zaufania do USA". Zagraniczne media o zmianie nastrojów w Europie

Nie tylko rosyjskie media postanowiły skomentować wypowiedź Nawrockiego. Została ona przytoczona przez wiele międzynarodowych portali, w tym m.in. amerykańskie Politico. Dziennikarze zauważyli, że komentarz prezydenta "pojawił się na tle narastającej w kilku krajach europejskich debaty na temat rozwoju własnej broni jądrowej w obliczu rosnących zagrożeń ze strony Moskwy i erozji zaufania do Stanów Zjednoczonych".

Politico przytoczyło również stanowisko premier Łotwy. Evika Siliņa powiedziała podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że "odstraszanie nuklearne może dać nam nowe możliwości".

Komentarze płynęły również z Ukrainy. Anton Heraszczenko z ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych zauważył w kontekście słów Nawrockiego, że "w Europie zintensyfikowano dyskusje na temat utworzenia własnego odstraszania nuklearnego, które miałoby uzupełnić amerykański 'parasol nuklearny'".

Serwis internetowy ukraińskiego tygodnika "Lustro Tygodnia" przekazał natomiast, że Europa, opierająca się na "parasolu" Stanów Zjednoczonych, po raz pierwszy od zakończenia zimnej wojny rozważa rozwój własnej broni jądrowej. "Powodem jest to, że Waszyngton nie jest już postrzegany jako niezawodny partner" - wskazano.

Ukraińska agencja Unian wskazała z kolei, ze porozumienie między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, dotyczące redukcji strategicznych broni ofensywnej - znane jako Traktat Nowy START - oficjalnie wygasło 5 lutego. Umowa ustanawiała wzajemne limity na strategiczne głowice nuklearne i środki ich dostarczania.

Serwis RBC Ukraina zauważył, że Władimir Putin proponował wcześniej dobrowolne przestrzeganie limitów przez kolejny rok. Donald Trump zadeklarował z kolei, że chciałby nowego porozumienia obejmującego też Chiny, ale jak dotąd nie podjęto żadnych konkretnych kroków w tym kierunku.

Źródła: Polsat News, "Fakt", RIA Novosti, Politico, Unian, RBC Ukraina, Telegram

Prezydent Karol Nawrocki w "Śniadaniu Rymanowskiego" o cenach prądu Polsat News