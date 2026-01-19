Prezydent Czech Petr Pavel odbył w piątek wizytę w Kijowie. Zaledwie dzień wcześniej nowa koalicja rządowa, która jest bardziej powściągliwa w kwestii wsparcia dla Ukrainy niż poprzedni gabinet Petra Fiali, uzyskał wotum zaufania w Izbie Poselskiej.

Czeski prezydent zapowiedział, że "w niedalekiej przyszłości" jego kraj dostarczy Ukrainie samoloty bojowe, które będą skuteczne w zwalczaniu dronów. Powiedział też o kontynuowaniu przez Czechy inicjatywy amunicyjnej, dzięki której Ukraińcy dostali w 2025 r. 1,8 mln sztuk wielkokalibrowych pocisków.

Wypowiedź ta została skrytykowana przez szefa czeskiej dyplomacji, Petra Macinkę. W rozmowie z Czeską Telewizją nazwał działania Petra Pavla "zachowaniem słonia w składzie porcelany". Dodał, że prezydent Czech nie konsultował się z rządem w sprawie przekazania samolotów Ukrainie.

Wojna w Ukrainie. Czechy: Dyskusja nad przekazaniem samolotów

Czeski minister spraw zagranicznych podkreślił, że Pavel nie ma uprawnień do składania takich obietnic bez uzgodnień z rządzącymi. Według Macinki oświadczenie czeskiego prezydenta "może stworzyć problemy w koalicji i zmniejszyć szanse na faktyczne dostarczenie samolotów".

Prezydent nie zgodził się z krytyką skierowaną pod jego adresem. Pavel wyjaśnił, że prezydent Wołodymyr Zełenski nie zaproponował bezpłatnego przekazania, lecz zakup samolotów. Jego zdaniem "mogłoby to przyspieszyć proces i przynieść korzyści czeskiemu producentowi". Podkreślił przy tym, że ostateczną decyzję powinien podjąć rząd.

Przewodniczący Izby Poselskiej Tomio Okamura ocenił z kolei, że słowa prezydenta Czech mogły zostać niewłaściwie zredagowane przez ukraińskie media.

Czechy. Nowy rząd przeciwny pomocy Ukrainie

Okamura, choć stanął w obronie Petra Pavla, jest przeciwnikiem pomocy Ukrainie, a w swoim noworocznym przemówieniu potępił "złodziei junty Zełenskiego". Marszałek wyraził opinię, że Republika Czeska "nie może przeznaczać pieniędzy emerytów, osób niepełnosprawnych i rodzin z dziećmi na zakup broni dla Ukrainy". Uważa także, że Zachód czerpie zyski z dostaw broni.

Lider czeskiej inicjatywy "Dárek pro Putina" ("Prezent dla Putina"), Martin Ondracek powiedział, że po oświadczeniu Okamury Czesi zwiększyli liczbę darowizn na broń dla Ukrainy. 1 stycznia wpłacono prawie 26,5 tys. euro, a dzień później - 32,35 tys.

Premier Andrej Babisz i pozostali liderzy nowego populistycznego, skrajnie prawicowego i eurosceptycznego rządu w kampanii wyborczej zapowiadali zniesienie inicjatywy amunicyjnej. Ostatecznie jednak Czechy jedynie przestaną ją finansować ze swojego budżetu, a inicjatywa ma być kontynuowana. Pavel sprzeciwiał się odejściu od tej formy pomocy dla zaatakowanego przez Rosję kraju.

Dla czeskiego prezydenta ubiegłotygodniowa podróż do Ukrainy była trzecią od objęcia stanowiska głowy państwa.

