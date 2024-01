Sprawa domniemanych kradzieży na brytyjskiej poczcie sięga końca ubiegłego stulecia. Jak podaje "BBC News", w latach 1999-2015 ponad 700 osób zostało oskarżonych o nieuczciwość i skazanych . Dane w systemie księgowym wskazywały, że w placówkach brakowało pieniędzy. Wbrew temu, co orzekł sąd, nie był to efekt kradzieży. Prawdziwym winowajcą był system Horizon , dostarczony przez japońską firmę technologiczną Fujitsu i zainstalowany w oddziałach poczty w 1999 roku, który pokazywał błędne dane .

Wielu skazanych zostało zrujnowanych finansowo po tym, jak sądy zmusiły ich do oddania dużych kwot spółce. Część z nich trafiła do więzienia. Sprawa doprowadziła także do tragedii rodzinnych, ponieważ kilku byłych pracowników poczty odebrało sobie w związku z nią życie.