Polski astronauta podczas krótkiej ceremonii pożegnalnej podziękował za możliwość uczestnictwa w misji i wyraził nadzieję, że "to nie jest koniec".

Astronauci wygłosili swoje ostatnie przemówienia z Międzynardowej Stacji Kosmicznej i podsumowali to, co udało im się zrealizować podczas misji.

- Drogie Polki, drodzy Polacy, dziękuję wam po pierwsze za zaufanie i za to, że mogłem was tutaj reprezentować na ISS podczas pierwszej polskiej misji na ISS . Mam nadzieję, ze misja przyniosła również dużo dobrego Polsce, polskiej nauce i technologii i pewną część rozpoznawalności - dziękował Sławosz Uznański-Wiśniewski.

- Mam nadzieję, że to nie jest koniec , że to dopiero początek, że tak naprawdę dopiero zaczynamy się rozwijać i będziemy bazować na tej technologii w przyszłości - dodał.

Polski astronauta przyznał również, że nie może doczekać się swojego powrotu na Ziemię . - Chociaż jestem troszeczkę smutny, że misja dobiega do końca. Natomiast wiem, że jeszcze dużo pracy przed nami i mam nadzieję, że tak samo wy, jak i ja, jesteście na to gotowi - podkreślił.

- Jeszcze raz bardzo dziękuję, taka platforma jak ISS, to niesamowite laboratorium na orbicie i mam nadzieję, że będziemy takie miejsca odwiedzać coraz częściej jako Polacy . Dziękuję i do zobaczenia - dodał.

Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na Ziemię. Ruszyły przygotowania do wylotu

Niedziela to tzw. dzień "Undock-1". Jest w pełni zarządzany przez NASA. Działania są poświęcone przygotowaniom do powrotu astronautów na Ziemię , odbywa się więc m.in. pakowanie .

Powrót na Ziemię rozpocznie się w poniedziałek. Ok. godz. 10:55 ma nastąpić zamknięcie włazu, a dwie godziny później, ok. 13:05, kapsuła Dragon Grace ma odłączyć się od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) .

Po odłączeniu od ISS, silniki statku Dragon zostaną kilkukrotnie uruchomione, aby kapsuła bezpiecznie oddaliła się od stacji i skierowała w stronę Ziemi, orbitując wokół niej do momentu przebicia się przez ziemską atmosferę.

Silniki zostaną uruchomione, aby zejść jak najniżej, do poziomu, pozwalającego na wejście w atmosferę naszej planety. Sama kapsuła obróci się tak, aby osłona termiczna chroniąca statek była skierowana w stronę planety - podała POLSA.

Już z wyłączonymi silnikami Dragon wejdzie w atmosferę, rozgrzewając się do temperatury ok. 1600 st. Celsjusza. Po przejściu przez wyższe warstwy atmosfery nastąpi rozłożenie dwóch małych spadochronów stabilizujących (na wysokości około 5,7 km nad Ziemią) i czterech głównych (ok. 2 km).