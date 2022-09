Skutki huraganu Ian. Nagrano rekina płynącego ulicą jednego z miast

Świat

Huragan Ian, który nawiedził ubiegłej doby Florydę w Stanach Zjednoczonych, powoli traci swoją niszczycielską moc. Gdy dotarł do południowo-zachodnich wybrzeży półwyspu, porywy wiatru osiągały prędkość 250 km/h, co czyniło go huraganem czwartej kategorii. Trudno uwierzyć w niektóre filmy dokumentujące skutki przejścia żywiołu.

Rekin widziany na ulicy miasta Fort Meyers na Florydzie