W skrócie Rosja prowadzi działania propagandowe w Afryce, przedstawiając się jako partner, oferujący współpracę na równych zasadach w opozycji do Zachodu.

Rosyjskie instytucje rozwijają programy edukacyjne i kulturalne dla obywateli krajów afrykańskich, w tym otwierając nowe centra i przyjmując studentów na uczelnie.

Według raportu VLA, część afrykańskich studentów w Rosji została zwerbowana i wysłana na front ukraiński, a przygotowania do szczytu Rosja-Afryka trwają.

"Moskwa stara się przekonać mieszkańców Afryki do własnych narracji i rozpowszechniać antyzachodnie hasła" - czytamy w tegorocznym raporcie Agencji Wywiadu Zagranicznego (VLA).

W propagandzie tej Rosja przedstawiana jest jako "obrońca prawdziwie wielobiegunowego porządku świata i suwerenności, oferujący współpracę na zasadzie równego partnerstwa", w przeciwieństwie do "neokolonialnych, niesprawiedliwych i protekcjonalnych" warunków, które stwarza Zachód.

Estonia. Wywiad: Rosja chce przekonać do siebie Afrykę

Zwrócono przy tym uwagę, że oprócz tradycyjnej współpracy wojskowej, Moskwa jest coraz bardziej zainteresowana promowaniem swojej "miękkiej siły", takiej jak edukacja i kultura.

Przykładowo - podkreślono - fundacja Russkij Mir, promująca język rosyjski za granicą, rozszerzyła swoją działalność, otwierając nowe centra w Burundi i Ugandzie.

Ponadto coraz więcej afrykańskich studentów studiuje na rosyjskich uniwersytetach, a rosyjskie agencje państwowe zawarły porozumienia oraz uruchomiły programy edukacyjne, skierowane do obywateli Czadu, Erytri, Dżibuti czy Gwinei. W 2025 r. na rosyjskich uczelniach zarejestrowanych było ok. 35 tys. studentów z Afryki.

Rosja - Afryka. Rosjanie intensyfikują działania na kontynencie

Z drugiej jednak strony - zaznaczono w raporcie - te "serdeczne stosunki" z krajami afrykańskimi zostały w ostatnim czasie nadszarpnięte.

Część zagranicznych studentów w tym pochodzących z Zambii, Tanzanii, Gwinei, Kamerunu, Erytrei, czy Nigerii zostało zwerbowanych i wysłanych na front ukraiński, na śmierć. Niektóre rodziny nie otrzymały odszkodowań, a ambasady nie zostały poinformowane o ofiarach.

Estońskie służby poinformowały również, że Moskwa intensywnie przygotowuje się w tym roku do organizacji trzeciego szczytu Rosja-Afryka. Poprzednio to wydarzenie odbyło się w 2023 r. w Petersburgu oraz w 2019 r. w Soczi.

