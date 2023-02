Skrajni prawicowcy starli się z policją w miejscowości Knowsley koło Liverpoolu. Na nagraniach z protestu widać płonącą policyjna furgonetkę. Policja aresztowała najbardziej agresywne osoby z tłumu. Do protestu doszło w związku z zakwaterowaniem w hotelu imigrantów, którzy ubiegają się o azyl.

