W skrócie Alternatywa dla Niemiec (AfD) uzyskała 27 proc. poparcia w sondażu YouGov, wyprzedzając blok CDU/CSU.

Poparcie dla CDU/CSU spadło do 23 proc., co jest najniższym wynikiem od grudnia 2021 r. w badaniach YouGov.

W kwietniowym sondażu 79 proc. respondentów zadeklarowało rozczarowanie rządami kanclerza.

Zgodnie z opublikowanym w środę sondażem YouGov prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec (AfD) jest najpopularniejszą partią w RFN i może liczyć na 27 proc. poparcia. O cztery punkty procentowe wyprzedza drugi w zestawieniu chadecki blok CDU/CSU kanclerza Friedricha Merza.

Niemcy. AfD z największym poparciem w sondażu

W porównaniu z analogicznym badaniem z marca popularność AfD wzrosła o punkt procentowy, a chadeków - spadła o trzy punkty. 23 proc. to najniższy wynik CDU/CSU w sondażach YouGov od grudnia 2021 r.

Gdyby wybory parlamentarne w Niemczech odbyły się w kwietniu, w Bundestagu znalazłoby się także socjaldemokratyczne SPD z poparciem na poziomie 13 proc.

W parlamentarnych ławach zasiedliby również przedstawiciele Zielonych (14 proc.) oraz Lewicy (10 proc.). Do parlamentu nie dostałaby się natomiast liberalna FDP (4 proc.).

Czarne chmury nad Friedrichem Merzem. 79. proc. deklaruje rozczarowanie

YouGov przeprowadzał sondaż od piątku do poniedziałku, czyli w czasie, gdy niemiecki rząd zmagał się z trudnościami w skutecznym reagowaniu na gwałtowny wzrost cen energii, spowodowany wojną w Iranie.

Powodem do niepokoju dla kanclerza może także być rosnące wśród Niemców rozczarowanie jego pracą. W kwietniowym sondażu YouGov niezadowolenie z działań szefa rządu zadeklarowało 79 proc. respondentów.

