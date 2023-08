Wybory do Parlamentu Europejskiego. Zyskają eurosceptycy i skrajna prawica

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (EKR) staliby się trzecim co do wielkości ugrupowaniem w Parlamencie Europejskim z liczbą 89 reprezentantów. Obecnie EKR posiada 66 europosłów. Przypomnijmy, do tej grupy należą politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz rządząca we Włoszech partia "Bracia Włosi".