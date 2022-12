Przypomnijmy, w czwartek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że w ofercie niemieckiego domu aukcyjnego Grisebach odnaleziono akwarelę Wassilego Kandinskiego "Kompozycja" skradzioną ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 14 czerwca 1984 r.

Pomimo działań podjętych przez MKiDN oraz Ambasadę RP w Berlinie dzieło zostało sprzedane za 310 tys. euro.

MKiDN zapewniło, że podejmie wszelkie możliwe kroki prawne w celu odzyskania dzieła. Jednocześnie resort kultury podkreślił, że transakcję przeprowadzoną świadomie przez dom aukcyjny Grisebach uważa za "wysoce nieetyczną i stojącą w sprzeczności ze standardami, które powinny obowiązywać na międzynarodowym rynku dzieł sztuki".

Sprzedali skradzione dzieło sztuki. Internauci bezlitośni

Na razie swoje działania podjęli internauci, którzy zajęli się domem aukcyjnym w wyszukiwarce Google. Grisebach zyskało nową nazwę - "Grisebach GmbH kradzione dzieła sztuki - Dom paserów" i dorobiło się kilkuset ocen, których średnia wynosi 1,4.

Zdjęcie Internauci nie zostawiają na niemieckim domu aukcyjnym suchej nitki / INTERIA.PL

"Pospolici paserzy", "Bardzo dobra firma paserska, polecam. Masz do sprzedania coś kradzionego, nie ma problemu, na pewno pomogą", "Co to za firma, handlować skradzionymi dziełami, mając świadomość, że pochodzą z kradzieży?" - brzmi część komentarzy opublikowanych pod opiniami.

Kolejka niemieckiej miliarderki

Jak informował dziennik "Handelsblatt", dom aukcyjny Grisebach wystawia na aukcję około 50 dzieł z kolekcji sztuki Maren Otto, wdowy po przedsiębiorcy Wernerze Otto. Otto "w 80. roku życia rozstaje się z dziełami sztuki, które zbierała przez trzy dekady: w berlińskim domu aukcyjnym, z którym związana jest od lat 90-tych".

"Kolekcja sztuki Maren Otto ma szeroki zasięg", co "można teraz zobaczyć w berlińskich aukcjach Grisebacha" - podkreślał dziennik.

Maren Otto była trzecią żoną hamburskiego przedsiębiorcy Wernera Otto (Otto-Versand), który zmarł w 2011 roku w wieku 102 lat. On też był kolekcjonerem, którego od czasu do czasu można było zobaczyć na aukcjach najwyższej klasy obrazów ekspresjonistycznych - przypomina "Handelsblatt". "Ponadto był wielkim filantropem" - dodaje.

Maren Otto, której fortunę szacuje się według Forbesa na 2,5 - 2,7 miliarda dolarów, odziedziczyła udziały w Otto Group i ECE, specjalizującej się w europejskich centrach handlowych i biurach w Stanach Zjednoczonych.