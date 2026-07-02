Skradziony pomnik rosyjskiego pisarza. Zacharowa wspomniała o Polsce

Dawid Kryska

Dawid Kryska

W Niemczech ukradziono pomnik słynnego rosyjskiego pisarza Aleksandra Puszkina. Incydent wywołał poruszenie w Rosji. Sprawę skomentowała rzeczniczka rosyjskiego MSZ Marija Zacharowa, która stwierdziła, że "przestępcza wojna o pomniki została rozpoczęta przez władze Polski i krajów bałtyckich".

Skwer z postumentem po prawej bez figury, tablice i zerwane mocowania; po lewej figura mężczyzny z brązu.
Skradziony pomnik Aleksandra PuszkinaFacebook/Ambasada Rosji w NiemczechPUSTE

W skrócie

  • W Niemczech doszło do kradzieży pomnika Aleksandra Puszkina, co wywołało reakcję ze strony Rosji.
  • Marija Zacharowa z rosyjskiego MSZ oceniła, że wydarzenie to jest częścią szerszego problemu niszczenia pomników, o który obwinia Polskę i kraje bałtyckie.
  • Ukraińskie portale zwracają uwagę na powiązania pomników Puszkina z rosyjską polityką oraz na złożoność dylematów kulturowo-politycznych w kontekście takich incydentów.
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W niemieckim mieście Hemer w Nadrenii Północnej-Westfalii doszło do kradzieży pomnika rosyjskiego poety i pisarza Aleksandra Puszkina.

Po wykonanym z brązu monumencie pozostał jedynie cokół. Sprawę kradzieży figury wyjaśnia niemiecka policja.

Kradzież pomnika. Jest reakcja rosyjskiej ambasady

Incydent skomentowała ambasada Rosji w Niemczech, która przekazała, że "jest zaniepokojona wiadomością o kradzieży pomnika wielkiego rosyjskiego poety Aleksandra Puszkina".

Przedstawiciele placówki wezwali do "szybkiego zatrzymania sprawców i przywrócenia monumentu na jego pierwotne miejsce".

Głos w sprawie zabrała również rzecznika rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marija Zacharowa

"Europejski 'kwitnący ogród' ponownie pokazał swoją prawdziwą twarz" - stwierdziła.

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Przypomniała, że mierząca ok 1,8 metra wysokości figura, stworzona przez rosyjskiego rzeźbiarza Grigorija Wiktorowicza Potockiego, została przekazana Niemcom w 1994 roku jako dar od partnerskiego miasta Szczołkowo. "W tamtym czasie robiono to, aby podkreślić znaczenie dialogu kulturowego i przyjaźni między narodami" - wyjaśniła.

Oburzenie w Rosji. Zacharowa wspomniała o Polsce

Zacharowa, która nazwała incydent "przestępczą wojną o pomniki", podkreśliła, że "została ona rozpoczęta przez władze Polski i krajów bałtyckich przeciwko pomnikom i miejscom pochówku żołnierzy-wyzwolicieli Armii Czerwonej", a teraz rozprzestrzeniła się na Niemcy.

"To właśnie w tym kraju rozpoczął się nazizm od palenia książek i zakazu dzieł sztuki, co doprowadziło do powstania państwowej machiny, która umieszczała ludzi w piecach gazowych i produkowała rękawiczki z ludzkiej skóry" - napisała.

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"W tej samej Nadrenii Północnej-Westfalii, jak w całych Niemczech, książki były palone z radością od maja 1933 roku. Czy to się znowu zaczyna?" - dodała.

Zacharowa przypomniała również, że do podobnych wydarzeń dochodzi w Ukrainie. 

"Reżim kijowski, sponsorowany między innymi przez Berlin, idąc za przykładem swoich nazistowskich idoli, niszczy rosyjskie klasyki, anuluje rosyjską muzykę i kino - zakazał języka rosyjskiego milionom obywateli Ukrainy niemal we wszystkich sferach życia. Zełenski i jego ludzie po prostu kradną przyszłość pokoleniom Ukraińców" - stwierdziła.

Puszkin jako symbol rosyjskiego imperializmu

Ukraiński portal espreso.tv przypomina, że na Ukrainie postać Puszkina jest uważana nie tylko za postać literacką, ale przede wszystkim za symbol rosyjskiej polityki imperialnej i okupacji.

"Po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę nastąpiła seria demontażu pomników, tablic pamiątkowych i innych obiektów upamiętniających tego rosyjskiego pisarza" - czytamy.

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Jako przykład podano demontaż stojącego w Kijowie pomnika Puszkina, który został rozebrany w listopadzie 2023 roku.

Ukraiński portal 112.ua komentuje z kolei, że "incydent w Niemczech unaocznia złożoność kulturowo-politycznych dylematów współczesności". "Z jednej strony pomniki pełnią rolę nośników tradycji, z drugiej - podlegają wpływom bieżących wydarzeń geopolitycznych. Sprawa ta uwypukla potrzebę refleksji nad ochroną dóbr kultury w globalnym wymiarze, szczególnie w czasach wzmożonego napięcia międzynarodowego" - czytamy.

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