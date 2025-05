Globalne ocieplenie i urbanizacja tworzą skorpionom sprzyjające warunki do ekspansji.

Ilość użądleń wzrosła o 250%, a w następnych dziesięciu latach prognozuje się, że może dojść do 2,1 miliona.

"Skorpiony przejmują kontrolę: cichy i nasilający się kryzys zdrowia publicznego w Brazylii". Tak brzmi tytuł pracy opublikowanej przez brazylijskich naukowców w serwisie Frontiers in Public Health. Według ekspertów te stawonogi doskonale adaptują się do zmieniającego się klimatu i postępującej urbanizacji, a to stwarza poważne zagrożenie dla ludzi.