W skrócie Osiem państw europejskich, którym groził Donald Trump, wydało wspólne oświadczenie, wyrażając solidarność z Danią i Grenlandią.

W oświadczeniu podkreślono, że ćwiczenia wojskowe na Grenlandii mają charakter defensywny i nie stanowią zagrożenia.

Państwa ostrzegły, że groźby celne mogą doprowadzić do niebezpiecznego pogorszenia relacji po obu stronach Atlantyku.

Treść wspólnego oświadczenia opublikował w serwisie X premier Szwecji Ulf Kristersson.

Komunikat wydało w porozumieniu osiem państw, którym Donald Trump w sobotę zagroził nałożeniem ceł, jeśli te nie zmienią swojego podejścia do sprawy Grenlandii.

Prezydent USA od dłuższego czasu wyrażał zainteresowanie przejęciem wyspy, a w ostatnim czasie jego zapowiedzi w temacie stały się zdecydowanie mocniejsze.

Sygnatariusze podkreślili solidarność z Królestwem Danii i narodem Grenlandii oraz sprzeciw wobec gróźb gospodarczych, które - jak zaznaczono - mogą podważać relacje transatlantyckie.

W oświadczeniu wskazano, że bezpieczeństwo Arktyki jest "wspólnym interesem transatlantyckim" państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. W tym kontekście wymieniono duńskie ćwiczenia wojskowe "Arctic Endurance", realizowane we współpracy z sojusznikami. Jak zaznaczono, manewry te mają charakter defensywny i "nie stanowią zagrożenia dla nikogo".

Grenlandia. Osiem państw odpowiada na groźby Donalda Trumpa. Chodzi o cła

Osiem państw NATO podkreśliło również gotowość do kontynuowania dialogu.

"Jesteśmy gotowi do podjęcia dialogu opartego na zasadach suwerenności i integralności terytorialnej, które zdecydowanie popieramy" - czytamy w oświadczeniu.

W końcowej części dokumentu państwa odniosły się do gróźb związanych z cłami, ostrzegając, że mogą one prowadzić do "niebezpiecznego pogorszenia relacji" po obu stronach Atlantyku.

"Będziemy nadal działać zjednoczeni i skoordynowani w naszej reakcji. Jesteśmy gotowi do ochrony naszej suwerenności" - zadeklarowano.

Trump chce zająć Grenlandię. USA grożą cłami

W sobotnim wpisie na platformie Truth Social Trump postawił europejskim przywódcom ultimatum.

Ustanowione stawki celne mogą ulec zmianie, jeśli osiem państw nadal będzie torpedować plany USA dotyczące Grenlandii.

"Cła wzrosną do 25 proc. od 1 czerwca i będą obowiązywać do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu Grenlandii przez Stany Zjednoczone" - przekazał prezydent USA.

Już wówczas premier Szwecji zapowiedział odpowiedź na wpis Donalda Trumpa. "Szwecja prowadzi obecnie intensywne rozmowy z innymi krajami UE, Norwegią i Wielką Brytanią, w celu wypracowania wspólnej odpowiedzi" - przekazał wtedy Ulf Kristersson.

Z kolei ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej zbiorą się w niedzielę o godzinie 17 na "nadzwyczajnym spotkaniu" - ogłosili przedstawiciele Cypru, który sprawuje przewodnictwo w pracach UE. Narada będzie miała charakter niejawny.

Celem rozmów będzie wypracowanie wspólnej odpowiedzi na ogłoszone przez Donalda Trumpa nowe amerykańskie cła.

