Skoordynowana reakcja na groźby Trumpa. Osiem państw wydało oświadczenie

Karolina Głodowska
Aleksandra Czurczak

Karolina Głodowska, Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Europejskie państwa, którym Donald Trump zagroził nałożeniem ceł z uwagi na podejście do sprawy Grenlandii, wydały wspólne oświadczenie. Wyrażono pełną solidarność z Danią i wyspą, którą chce przejąć prezydent USA. Wskazano też, że realizowane tam ćwiczenia mają zapewniać bezpieczeństwo, a nie komukolwiek zagrażać. Groźby określono jako niebezpieczną eskalację. "Jesteśmy zdecydowani bronić naszej suwerenności" - podkreślono.

Mężczyzna w garniturze przemawia zza mównicy z emblematem prezydenta Stanów Zjednoczonych, za nim widoczna amerykańska flaga, po lewej stronie kilku mężczyzn wychodzi z budynku o eleganckim wnętrzu.
Osiem państw odpowiada Donaldowi Trumpowi. Jest oświadczenieRASID NECATI ASLIMAFP

W skrócie

  • Osiem państw europejskich, którym groził Donald Trump, wydało wspólne oświadczenie, wyrażając solidarność z Danią i Grenlandią.
  • W oświadczeniu podkreślono, że ćwiczenia wojskowe na Grenlandii mają charakter defensywny i nie stanowią zagrożenia.
  • Państwa ostrzegły, że groźby celne mogą doprowadzić do niebezpiecznego pogorszenia relacji po obu stronach Atlantyku.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Treść wspólnego oświadczenia opublikował w serwisie X premier Szwecji Ulf Kristersson.

Komunikat wydało w porozumieniu osiem państw, którym Donald Trump w sobotę zagroził nałożeniem ceł, jeśli te nie zmienią swojego podejścia do sprawy Grenlandii.

Prezydent USA od dłuższego czasu wyrażał zainteresowanie przejęciem wyspy, a w ostatnim czasie jego zapowiedzi w temacie stały się zdecydowanie mocniejsze.

Pod komunikatem podpisały się kolejno: Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania.

Sygnatariusze podkreślili solidarność z Królestwem Danii i narodem Grenlandii oraz sprzeciw wobec gróźb gospodarczych, które - jak zaznaczono - mogą podważać relacje transatlantyckie.

W oświadczeniu wskazano, że bezpieczeństwo Arktyki jest "wspólnym interesem transatlantyckim" państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. W tym kontekście wymieniono duńskie ćwiczenia wojskowe "Arctic Endurance", realizowane we współpracy z sojusznikami. Jak zaznaczono, manewry te mają charakter defensywny i "nie stanowią zagrożenia dla nikogo".

Grenlandia. Osiem państw odpowiada na groźby Donalda Trumpa. Chodzi o cła

Osiem państw NATO podkreśliło również gotowość do kontynuowania dialogu.

"Jesteśmy gotowi do podjęcia dialogu opartego na zasadach suwerenności i integralności terytorialnej, które zdecydowanie popieramy" - czytamy w oświadczeniu.

Zobacz również:

Premier Giorgia Meloni odbyła rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem
Świat

Meloni rozmawiała z Trumpem. "Powiedziałam mu, co myślę"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    W końcowej części dokumentu państwa odniosły się do gróźb związanych z cłami, ostrzegając, że mogą one prowadzić do "niebezpiecznego pogorszenia relacji" po obu stronach Atlantyku.

    "Będziemy nadal działać zjednoczeni i skoordynowani w naszej reakcji. Jesteśmy gotowi do ochrony naszej suwerenności" - zadeklarowano.

    Trump chce zająć Grenlandię. USA grożą cłami

    W sobotnim wpisie na platformie Truth Social Trump postawił europejskim przywódcom ultimatum.

    Stany Zjednoczone planują nałożyć od 1 lutego cła w wysokości 10 proc. na Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię i Finlandię.

    Ustanowione stawki celne mogą ulec zmianie, jeśli osiem państw nadal będzie torpedować plany USA dotyczące Grenlandii.

    "Cła wzrosną do 25 proc. od 1 czerwca i będą obowiązywać do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu Grenlandii przez Stany Zjednoczone" - przekazał prezydent USA.

    Już wówczas premier Szwecji zapowiedział odpowiedź na wpis Donalda Trumpa. "Szwecja prowadzi obecnie intensywne rozmowy z innymi krajami UE, Norwegią i Wielką Brytanią, w celu wypracowania wspólnej odpowiedzi" - przekazał wtedy Ulf Kristersson.

    Z kolei ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej zbiorą się w niedzielę o godzinie 17 na "nadzwyczajnym spotkaniu" - ogłosili przedstawiciele Cypru, który sprawuje przewodnictwo w pracach UE. Narada będzie miała charakter niejawny.

    Celem rozmów będzie wypracowanie wspólnej odpowiedzi na ogłoszone przez Donalda Trumpa nowe amerykańskie cła.

    Źródła: Reuters, Interia, AFP

    Zobacz również:

    Donald Trump zapowiedział, że nałoży cła na osiem państw Europy. Są pierwsze reakcje. Na zdj. od lewej: premier Szwecji, prezydent Francji i przewodniczący Rady Europejskiej
    Świat

    "Niedopuszczalne", "odpowiemy". Europa reaguje na groźby Trumpa

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    "Bezczelnie łamie prawo". Jaki o decyzji marszałka SejmuPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze