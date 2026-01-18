Skoordynowana reakcja na groźby Trumpa. Osiem państw wydało oświadczenie
Europejskie państwa, którym Donald Trump zagroził nałożeniem ceł z uwagi na podejście do sprawy Grenlandii, wydały wspólne oświadczenie. Wyrażono pełną solidarność z Danią i wyspą, którą chce przejąć prezydent USA. Wskazano też, że realizowane tam ćwiczenia mają zapewniać bezpieczeństwo, a nie komukolwiek zagrażać. Groźby określono jako niebezpieczną eskalację. "Jesteśmy zdecydowani bronić naszej suwerenności" - podkreślono.
W skrócie
- Osiem państw europejskich, którym groził Donald Trump, wydało wspólne oświadczenie, wyrażając solidarność z Danią i Grenlandią.
- W oświadczeniu podkreślono, że ćwiczenia wojskowe na Grenlandii mają charakter defensywny i nie stanowią zagrożenia.
- Państwa ostrzegły, że groźby celne mogą doprowadzić do niebezpiecznego pogorszenia relacji po obu stronach Atlantyku.
Treść wspólnego oświadczenia opublikował w serwisie X premier Szwecji Ulf Kristersson.
Komunikat wydało w porozumieniu osiem państw, którym Donald Trump w sobotę zagroził nałożeniem ceł, jeśli te nie zmienią swojego podejścia do sprawy Grenlandii.
Prezydent USA od dłuższego czasu wyrażał zainteresowanie przejęciem wyspy, a w ostatnim czasie jego zapowiedzi w temacie stały się zdecydowanie mocniejsze.
Pod komunikatem podpisały się kolejno: Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Holandia, Norwegia, Szwecja i Wielka Brytania.
Sygnatariusze podkreślili solidarność z Królestwem Danii i narodem Grenlandii oraz sprzeciw wobec gróźb gospodarczych, które - jak zaznaczono - mogą podważać relacje transatlantyckie.
W oświadczeniu wskazano, że bezpieczeństwo Arktyki jest "wspólnym interesem transatlantyckim" państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. W tym kontekście wymieniono duńskie ćwiczenia wojskowe "Arctic Endurance", realizowane we współpracy z sojusznikami. Jak zaznaczono, manewry te mają charakter defensywny i "nie stanowią zagrożenia dla nikogo".
Grenlandia. Osiem państw odpowiada na groźby Donalda Trumpa. Chodzi o cła
Osiem państw NATO podkreśliło również gotowość do kontynuowania dialogu.
"Jesteśmy gotowi do podjęcia dialogu opartego na zasadach suwerenności i integralności terytorialnej, które zdecydowanie popieramy" - czytamy w oświadczeniu.
W końcowej części dokumentu państwa odniosły się do gróźb związanych z cłami, ostrzegając, że mogą one prowadzić do "niebezpiecznego pogorszenia relacji" po obu stronach Atlantyku.
"Będziemy nadal działać zjednoczeni i skoordynowani w naszej reakcji. Jesteśmy gotowi do ochrony naszej suwerenności" - zadeklarowano.
Trump chce zająć Grenlandię. USA grożą cłami
W sobotnim wpisie na platformie Truth Social Trump postawił europejskim przywódcom ultimatum.
Stany Zjednoczone planują nałożyć od 1 lutego cła w wysokości 10 proc. na Danię, Norwegię, Szwecję, Francję, Niemcy, Wielką Brytanię, Holandię i Finlandię.
Ustanowione stawki celne mogą ulec zmianie, jeśli osiem państw nadal będzie torpedować plany USA dotyczące Grenlandii.
"Cła wzrosną do 25 proc. od 1 czerwca i będą obowiązywać do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu Grenlandii przez Stany Zjednoczone" - przekazał prezydent USA.
Już wówczas premier Szwecji zapowiedział odpowiedź na wpis Donalda Trumpa. "Szwecja prowadzi obecnie intensywne rozmowy z innymi krajami UE, Norwegią i Wielką Brytanią, w celu wypracowania wspólnej odpowiedzi" - przekazał wtedy Ulf Kristersson.
Z kolei ambasadorowie państw członkowskich Unii Europejskiej zbiorą się w niedzielę o godzinie 17 na "nadzwyczajnym spotkaniu" - ogłosili przedstawiciele Cypru, który sprawuje przewodnictwo w pracach UE. Narada będzie miała charakter niejawny.
Celem rozmów będzie wypracowanie wspólnej odpowiedzi na ogłoszone przez Donalda Trumpa nowe amerykańskie cła.
