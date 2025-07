Skonfliktowane kraje odpowiedziały na apel Trumpa. Chwilę potem doszło do ostrzału

Zarówno Kambodża, jak i Tajlandia poinformowały, że to druga strona rozpoczęła wczesnym rankiem w niedzielę ataki - podał singapurski dziennik "The Straits Times". Dotychczasowy bilans tamtejszego konfliktu granicznego to co najmniej 33 zabitych i 168 tys. osób ewakuowanych z rejonu starć.