Skomentował twitta Jill Biden. Emerytowany generał ukarany

Volesky, były rzecznik prasowy armii amerykańskiej, uhonorowany Medalem Srebrnej Gwiazdy za waleczność w Iraku, jest w Pentagonie wysoko opłacanym doradcą. Generał Theodore Martin, dowódca Combined Arms Center, zawiesił Volesky'ego w oczekiwaniu na wynik dochodzenia w sprawie jego wypowiedzi - poinformowała rzeczniczka prasowa armii Cynthia Smith, cytowana w sobotę przez portal USA Today.

Skomentował wpis Jill Biden

24 czerwca pierwsza dama USA zamieściła na Twitterze wpis potępiający decyzję Sądu Najwyższego, który zniósł obowiązujące od prawie 50 lat federalne prawo do aborcji w początkowych stadiach ciąży, oddając prawo do regulacji tej kwestii władzom stanowym i Kongresowi. "Przez prawie 50 lat kobiety miały prawo do decydowania o własnym ciele. Dzisiaj to prawo zostało im odebrane" - napisała.

Volesky odpowiedział: "Cieszę się, że w końcu wie pani, czym jest kobieta". Później jego tweet został usunięty.

Według cytowanych przez USA Today ekspertów wpis narusza zasady dobrego zachowania emerytowanego oficera i stanowi demonstrację jego poglądów politycznych, czego - jak podkreślają - urzędnik Pentagonu powinien się wystrzegać.