"Szaleństwo! Nie piszemy nic więcej, poza tym, że oczekujemy, że kara będzie przykładem" - skomentowali autorzy profilu "Venezia NON è Disneyland".

Urzędnicy grzmią. "Hańba"

"Kaskaderów" starają się zidentyfikować władze miasta. Skoki do kanałów są nielegalne - za złamanie przepisów grozi mandat w wysokości kilkuset euro i nakaz opuszczenia miasta.

Wściekłości po obejrzeniu nagrania nie ukrywał burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro. W jego ocenie mężczyzna zasługuje na "świadectwo głupoty i kilka kopniaków".

- Wspinając się na budynek ryzykował życiem. Oni nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. Co by było, gdyby kanałem płynęła łódź? - zapytał Brugnaro. Zaapelował do młodych, by "nie ścigali się na 'like'i' w sieci".