W skrócie Roman Giertych zapowiedział złożenie zawiadomienia na Dominika Tarczyńskiego po jego wpisie popierającym działania ICE w USA.

Dominik Tarczyński opublikował nagranie z interwencji, w wyniku której zginął Alex Pretti.

Nagranie z miejsca zdarzenia budzi kontrowersje dotyczące użycia broni przez funkcjonariuszy.

Nie milkną echa sobotniej strzelaniny w Minneapolis z udziałem agentów Urzędu Celno-Imigracyjnego (ICE). Funkcjonariusze śmiertelnie postrzelili 37-letniego Alexa Prettiego, tłumacząc, że działali w obronie własnej.

Do zdarzenia w Stanach Zjednoczonych odniósł się w mediach społecznościowych europoseł Dominik Tarczyński. Polityk Prawa i Sprawiedliwości zamieścił w sieci nagranie, na którym widać moment postrzelenia mężczyzny.

Strzelanina w Minneapolis. Dominik Tarczyński chwali agentów ICE, jest odpowiedź Giertycha

Film, którego nie będziemy publikować ze względu na jego brutalny charakter, Tarczyński opatrzył podpisem: "Good job ICE! FAFO". W tłumaczeniu na język polski oznacza to: "Dobra robota, ICE! Igraj, to się przekonasz".

Na wpis Dominika Tarczyńskiego zareagował w sieci poseł Koalicji Obywatelskiej, Roman Giertych. Adwokat poinformował, że składa zawiadomienie na europosła PiS.

"Dość. Składam zawiadomienie na tego degenerata. Kto pochwala dokonanie zbrodni zabójstwa podlega odpowiedzialności karnej. Kwalifikacja może być dwojaka w zależności od tego jak zdefiniujemy działania ICE. W grę wchodzi 126a kk w zw. z 118a ust 1 pkt. 1 lub 255 par.3 kk" - napisał Giertych.

Kilka godzin później, w niedzielę, polityk KO zamieścił kolejny wpis, w którym ponownie zwrócił się do Tarczyńskiego. "Panie Tarczyński tylko proszę później bez płaczu à la Borowski, gdy przyjdzie dzień rozpoczęcia odsiadki. Pewnie Batyra już wówczas nie będzie na urzędzie" - dodał, nawiązując jednocześnie do pseudonimu literackiego Karola Nawrockiego - Tadeusz Batyr.

USA. Alex Pretti nie żyje. Funkcjonariusze kilkukrotnie postrzelili 37-latka

Na aprobatę działań agentów ICE w USA, jaką wyraził europoseł PiS, zareagował także Adrian Zandberg. "Trzeba być moralnym zerem, żeby coś takiego opublikować. Jarosławie Kaczyński, ma pan zamiar nadal tolerować to bydlę w szeregach swojej partii?" - pytał współlider partii Razem.

Do tragedii doszło podczas sobotnich protestów w Minneapolis, które rozpoczęły się po 7 stycznia tego roku, kiedy to agenci federalni zastrzelili 37-letnią Renee Good. Od tamtej pory na ulicach amerykańskich miast dochodzi do licznych demonstracji, których uczestnicy sprzeciwiają się działaniom ICE.

Alex Pretti był pielęgniarzem i pracował na oddziale intensywnej terapii w miejscowym szpitalu Veterans Affairs. "The New York Times" podkreśla w swojej publikacji, że 37-latek nie miał przeszłości kryminalnej.

W momencie szamotaniny z funkcjonariuszami mężczyzna miał przy sobie broń, jednak - zgodnie z prawem stanowym - posiadał na nią pozwolenie. Jeden z agentów krzyknął, że Pretti ma przy sobie broń, a chwilę później mu ją odebrano. Kiedy 37-latek leżał na ziemi, powalony przez funkcjonariuszy straży granicznej, w jego kierunku, z bliskiej odległości, oddano łącznie kilka strzałów.

Funkcjonariusze Border Patrol podtrzymują narrację, iż strzały oddano w obronie własnej, czemu jednak przeczą nagrania, na których widać, jak Alex Pretti podchodzi do funkcjonariuszy z wyciągniętym telefonem, a nie bronią. W odpowiedzi śledczy z Minnesoty złożyli pozew przeciwko administracji USA, argumentując, chcą zapobiec manipulacjom i niszczeniu dowodów w związku ze śmiertelnym postrzeleniem 37-latka.

