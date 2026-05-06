W skrócie Do Grecji sprowadzono 5 ton mięsa z kurczaka z Brazylii, wykorzystywanego w ramach próbnego wdrożenia umowy Mercosur.

W trzech z pięciu ton tego produktu wykryto bakterie salmonelli, a według informacji w 80 proc. partii importowanych stwierdzono jej obecność.

Polska oraz kilka innych państw formalnie sprzeciwiły się umowie Mercosur, kierując ją do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak potwierdza w wywiadzie dla portalu Newsbomb prezes Greckiej Federacji Geotechników Publicznych, Nikos Kakavas, "ustalenia dotyczą partii, które dotarły w okresie Wielkanocy, kiedy faktycznie rozpoczął się pilotażowy etap wdrażania umowy Mercosur".

Ekspert stwierdził, że wyniki przeprowadzonych badań są "szczególnie niepokojące".

"W około 80 proc. partii importowanych do kraju wykryto obecność salmonelli" - zauważa.

Grecja. 80 proc. importowanego z Brazylii kurczaka miało salmonellę

Odnosząc się do warunków produkcji w krajach spoza UE, Kakavas podkreśla, że istnieje poważny problem kontroli i specyfikacji.

Jak wyjaśnia, "identyfikacja takich problemów jest istotna, ponieważ w tych krajach nie stosuje się tych samych rygorystycznych norm europejskich ani nie są one w takim samym stopniu zainteresowane obecnością salmonelli i innych patogenów".

Jednocześnie Nikos Kakavas porusza kwestię ram regulacyjnych, zauważając, że kraje spoza UE nie są związane tymi samymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności.

Perspektywa pełnego wdrożenia porozumienia budzi jeszcze większe obawy. "Kiedy pierwsza próbka wykaże 80 proc. obciążenia, co może się stać, gdy proces stanie się w pełni systematyczny, a kontrole będą ograniczone?" - pyta retorycznie ekspert.

Umowa UE - Mercosur weszła w życie. Polska skarży ją do TSUE

Umowa Mercosur zaczęła być tymczasowo stosowana 1 maja. Przeciwko umowie występowały oprócz Polski także Francja, Irlandia, Węgry i Austria.

Umowa zakłada zniesienie 92 proc. ceł w UE na towary importowane z Mercosur, a na pozostałą część bardziej wrażliwych produktów, w okresach przejściowych, do 10 lat.

W zamian kraje Mercosuru obniżą uznawane w wielu przypadkach za zaporowe cła na europejskie towary przemysłowe, w tym samochody.

Zobacz również: Świat Mercosur żyłą złota dla Amerykanów Andrzej Krajewski

Skutkiem tymczasowego obowiązywania umowy z Mercosur od maja jest sprowadzanie na teren UE po znacznie niższych stawkach celnych niż wcześniej m.in. wołowiny, drobiu, nabiału, cukru i etanolu.

W piątek szef MON i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że rząd przyjął wniosek o skierowanie umowy Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE.

"Wywalczyliśmy już klauzule bezpieczeństwa dla rolników oraz będziemy pilnować, by na polskich stołach była żywność najlepszej jakości. To są konkrety!" - przekazał wicepremier.

Bosacki w "Graffiti": Rząd chce większej obecności amerykańskiej w Polsce Polsat News