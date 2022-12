Amerykańska zawodniczka Brittney Griner została wypuszczona w ramach wymiany więźniów z Rosją w zamian za handlarza bronią Wiktora Bouta. "Koszykarka wracała do domu w czwartek, kończąc to, co prezydent Joe Biden nazwał miesiącami piekła dla niej i jej żony" - pisze Reuters.

Amerykańska koszykarka skazana w Rosji

Koszykarka Brittney Griner, która została skazana w Rosji na karę dziewięciu lat więzienia za posiadanie olejku haszyszowego została wymieniona na przebywającego od lat w amerykańskim więzieniu rosyjskiego handlarza bronią Wiktora Buta - podała CNN.

Informację o uwolnieniu Griner potwierdził prezydent USA Joe Biden.

"Przed chwilą rozmawiałem z Brittney Griner. Jest bezpieczna. Jest w samolocie. Jest w drodze do domu" - napisał na Twitterze prezydent USA.