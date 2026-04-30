W skrócie Ponad trzy tysiące srebrnych monet z lat 980-1050 znaleziono w miejscowości Rena w środkowej Norwegii.

Wśród odkrytych monet są egzemplarze angielskie, niemieckie, duńskie, norweskie oraz monety z obszaru państwa pierwszych Piastów.

Zgodnie z norweskim prawem wszystkie monety wybite przed 1650 rokiem są objęte ochroną państwa.

Skarb znaleziono na polu w miejscowości Rena w regionie Innlandet, w pobliżu rzeki Glomma. Odkrycia dokonali detektoryści, którzy po natrafieniu na pierwsze monety powiadomili archeologów. Początkowo znaleziono kilkadziesiąt egzemplarzy, jednak dalsze poszukiwania szybko przyniosły kolejne tysiące.

- To jest zupełnie niewiarygodne. Znalezisko życia. Nasze detektory rozdzwoniły się jak automaty do gier wideo - powiedziała w środę dziennikowi "VG" archeolożka May-Tove Smiseth.

Niezwykłe odkrycie w Norwegii. Tysiące monet z epoki wikingów

Monety były rozproszone na obszarze około 150 metrów długości i 20-30 metrów szerokości. Według archeologów pierwotnie były przechowywane w pojemniku z materiału organicznego, który z czasem uległ rozkładowi. Ich obecne rozmieszczenie to najprawdopodobniej efekt wieloletniej orki.

Wśród znalezisk są monety angielskie, niemieckie, duńskie i norweskie. Niektóre egzemplarze mają pochodzić z obszaru państwa pierwszych Piastów. Część monet wybito za panowania znanych władców, m.in. cesarza Ottona III, króla Anglii Ethelreda II oraz panującego nad Norwegią, Danią i Anglią króla Kanuta Wielkiego.

Znaleziono również kilka monet z okresu panowania Haralda III Srogiego - króla Norwegii i założyciela Oslo. Jego śmierć podczas wyprawy na Anglię w bitwie pod Stamford Bridge w 1066 roku uznawana jest przez historyków za symboliczny koniec epoki wikingów.

Duże skarby monetarne z tego okresu należą w Norwegii do rzadkości. Poprzedni rekordowy zbiór liczył 1849 monet i został odkryty w XIX wieku.

Zgodnie z norweskim prawem wszystkie zabytki sprzed 1537 roku są automatycznie objęte ochroną państwa. W przypadku monet dotyczy to wszystkich egzemplarzy wybitych przed 1650 rokiem.

Pytanie o Morawieckiego. Sasin mówi o "podgrzewaniu atmosfery" Polsat News Polsat News