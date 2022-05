Skandynawscy dyplomaci pojadą do Ankary. "Przełamać turecką opozycję wobec ich akcesji do NATO"

Dyplomaci Szwecji i Finlandii pojadą do Turcji. - Razem ze Szwecją wyślemy w środę do Ankary delegacje mające przełamać turecką opozycję wobec naszej akcesji do NATO - powiedział we wtorek w Davos fiński minister spraw zagranicznych Pekka Haavisto.

Zdjęcie Pekka Haavisto, fiński minister spraw zagranicznych / PAP