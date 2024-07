Diana Iovanovici-Șoșoacă wywołała polityczny skandal w trakcie posiedzenia Parlamentu Europejskiego. Rumuńska polityk została wyrzucona z sali obrad, gdy chciała "oczyścić z diabłów" parlamentarzystów i cały budynek. Okazuje się, że nie jest to pierwsza kontrowersja związana z działaczką prawicowej partii "SOS Rumunia". We wcześniejszej działalności wielokrotnie wyrażała poparcie dla Rosji i wzywała do rewizji ukraińskich granic.