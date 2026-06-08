Skandaliczne nagranie izraelskiego ministra. Włochy wszczęły śledztwo

W skrócie Włoska prokuratura prowadzi dochodzenie wobec ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela Itamara Ben Gwira, podejrzanego o porwanie uczestników Globalnej Flotylli Sumud.

Uczestnicy flotylli, w tym obywatele Włoch, twierdzą, że doświadczyli przemocy, a nagrania i dokumentacja medyczna stanowią dowody w śledztwie.

Kilka krajów, w tym Polska i Irlandia, wprowadziło zakaz wjazdu dla Itamara Ben Gwira w związku z jego zachowaniem wobec zatrzymanych.

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Nagrania, opublikowane w maju przez Itamara Ben Gwira, wywołały oburzenie w wielu krajach świata, w tym również we Włoszech. Widać na nich, jak minister wyśmiewa i poniża aktywistów flotylli, klęczących i skutych w izraelskim porcie.

Rzymska prokuratura prowadzi wobec izraelskiego polityka dochodzenie w związku z podejrzeniem stosowania tortur i bezprawnego pozbawienia wolności osób trzecich.

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Włoscy aktywiści Globalnej Flotylli Sumud, w której uczestniczyli też obywatele innych państw, zostali zatrzymani przez izraelską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych, a następnie uwięzieni, po czym przewieziono ich samolotami do Turcji.

Tam Włosi otrzymali pomoc medyczną i wrócili do kraju, gdzie złożyli zawiadomienia o tym, co widzieli i czego doświadczyli.

"Pobicie, złamane kości, molestowanie seksualne, pistolety przy głowie i noże przy gardle, użycie psów i paralizatorów, bardzo mało wody, związane ręce i nogi. Dokumentacja medyczna potwierdza ich relacje" - przekazał dziennik "La Repubblica".

Prokuratura uzyskała zeznania uczestników flotylli oraz nagrania wideo wykonywane podczas ich zatrzymania. Materiały są obecnie analizowane i interpretowane przez śledczych.

Świat reaguje na skandaliczne nagranie. Kroki podjęła także Polska

Irlandia zakazała wjazdu na swoje terytorium dwóm członkom rządu Izraela: ministrowi Itamarowi Ben Gwirowi i ministrowi finansów Becalelowi Smotriczowi - poinformował w piątek irlandzki premier Micheal Martin.

Francja, Włochy i Hiszpania wezwały do objęcia Ben Gwira zakazem wjazdu na terytorium całej UE. Wcześniej pięcioletni zakaz wjazdu nałożyła na polityka m.in. Polska. Rzecznik polskiego MSZ Maciej Wewiór spotkał się z chargé d'affaires Izraela.

- Usłyszał naszą bardzo wyraźną opinię na temat tego, co ostatnio widzieliśmy również w internecie na nagraniach. Nasze oburzenie takim zachowaniem - mówił, dodając że "strona izraelska przyjęła do wiadomości" reakcję polskiego rządu.

- Słowa przeprosin nie padły na tym spotkaniu, a naszym zdaniem powinny paść - wskazał Wewiór.

Źródło: PAP/Euronews





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