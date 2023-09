Kontrowersyjny spiker zrezygnował. To efekt skandalu wokół SS Galizien

Do sytuacji doszło podczas spotkania kanadyjskich parlamentarzystów i rządzących z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w Ottawie.

Spiker Anthony Rota zwrócił się do siedzącego na galerii dla gości Jarosława Hunki i przedstawił go jako "ukraińsko-kanadyjskiego weterana II wojny światowej, który walczył o ukraińską niepodległość". Rota określił go "ukraińskim i kanadyjskim bohaterem". 98-latek zebrał od zgromadzonych owacje na stojąco.