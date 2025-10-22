- Wydarzenia z ostatnich tygodni były kroplą przepełniająca czarę goryczy - mówiła Inga Ruginienė. - Chociaż decyzja o dymisji pojawiła się wcześniej niż oczekiwano, była nieunikniona - dodała.

Zdaniem premier Litwy Šakalienė była "nieuczciwa", "cechowała się całkowitą niechęcią do współpracy" i "słabo zarządzała zespołem". - To niefortunne, że muszę podjąć tę decyzję i jest to z pewnością trudny moment dla mnie jako premiera - zaznaczyła.

Litwa bez ministra obrony. W tle afera o pieniądze

W środę przed południem powiadomiła, że nie została zdymisjonowana, a sama zrezygnowała. "Rezygnuję z funkcji szefa obrony. Obiecałem prezydentowi, że nie złożę rezygnacji przed jego dzisiejszą rozmową z premierem, ponieważ słyszałam jego argumenty za okresem szczególnej wrażliwości przy rozważaniu budżetu obronnego. Dotrzymałam obietnicy. List rezygnacyjny został wysłany dziś o 10 rano" - napisała.

"Jeszcze miesiąc temu miałam nadzieję, że będziemy mogły współpracować, ale niestety nie możemy. Ponieważ mamy inne podstawowe rozumienie tego jak wzmocnić obronę" - zaznaczyła.

We wpisie podkreśliła, że "Litwa musi zrobić to, czego nie zrobilono od dziesięcioleci i to w krótkim czasie". "Musimy nadal intensywnie pracować nad wspólnymi projektami obronnymi ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Polską i Szwecją, przyspieszając zakup broni i sprzętu wojskowego" - wskazała.

Nieoficjalne spotkanie z dziennikarzami i spór wokół wydatków na obronność

W ubiegłym tygodniu podczas nieoficjalnego spotkania z influencerami i dziennikarzami resort obrony przekazał, że przyszłoroczny budżet wojskowy będzie niższy niż planowano. Według resortu miałoby to być 4,87 proc. PKB. Zaledwie następnego dnia rząd Litwy oficjalnie informował, że na obronę przeznaczone zostanie 5,38 proc. PKB (blisko 4,8 mln euro).

Šakalienė w środowym wpisie zamieściła zdjęcia slajdów dotyczących budżetu, które zostały zaprezentowane na posiedzeniu rządu na początku października - widnieje na nich informacja o przeznaczeniu 4,87 proc. PKB na obronność.

Była minister pokazała także e-mail wysłany z ministerstwa finansów z 14 października (dzień nieoficjalnego spotkania), z którego wynika że budżet na obronność został zwiększony do 5,38 proc. PKB.

Litwa. "Budżet obrony jest priorytetem"

Według "Politico" nazwiska kandydatów na szefa resortu obrony były już omawiane z prezydentem. Premier Inga Ruginienė nie wskazała jednak, kto może zastąpić Šakalienė. Do czasu powołania nowego ministra na czele resortu obrony stanie minister spraw wewnętrznych Vladislavas Kondratovičius.

- Szczególnie ważne jest wybranie odpowiedniego ministra obrony, ponieważ budżet obrony jest absolutnym priorytetem zarówno dla nas, jak i dla premiera - przekazał główny doradca prezydenta Gitanas Nausėda ds. bezpieczeństwa narodowego Deividas Matulionis.

- To nie jest tylko kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego, to kwestia naszego międzynarodowego wizerunku. Od tego zależy przyszłe rozmieszczenie niemieckiej brygady i obecność wojsk amerykańskich. Stawką jest wszystko - zaznaczył.

